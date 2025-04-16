UEFA Avrupa Ligi'nde rövanşlar oynanacak

UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finale çıkan takımlar perşembe belli olacak.



Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunun çeyrek final ikinci ayağındaki 4 maç da TSİ 22.00'de başlayacak.



Milli futbolcu Rıdvan Yılmaz'ın forma giydiği Rangers, sahasında 0-0 berabere kaldığı Athletic Bilbao ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.



Bir diğer milli oyuncu Can Uzun'un forma giydiği Eintracht Frankfurt, ilk maçta 1-1 berabere kaldığı Tottenham'ı konuk edecek.



Milli kaleci Altay Bayındır'ın oynadığı Manchester United ise deplasmanda 2-2 berabere kaldığı Olimpik Lyon'u ağırlayacak.



UEFA Avrupa Ligi'nde perşembe TSİ 22.00'de başlayacak rövanş maçları programı şu şekilde:



Lazio (İtalya)-Bodo/Glimt (Norveç) (0-2)



Eintracht Frankfurt (Almanya)-Tottenham (İngiltere) (1-1)



Manchester United (İngiltere)-Olimpik Lyon (Fransa) (2-2)



Athletic Bilbao (İspanya)-Rangers (İskoçya) (0-0)



