UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu heyecanı başlıyor

Fenerbahçe, Belçika'nın Anderlecht ekibini konuk ederken Galatasaray ise deplasmanda Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar ile karşılaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu heyecanı başlıyor
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12 Şubat 2025 11:33
UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 play-off turu ilk maçları perşembe günü oynanacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunun son 16 play-off turunda Galatasaray ve Fenerbahçe de mücadele edecek. Fenerbahçe, perşembe günü Belçika'nın Anderlecht ekibini konuk edecek. Ülker Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.45'te başlayacak.

Galatasaray ise perşembe günü deplasmanda Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar'a konuk olacak. Alkmaar kentindeki AFAS Stadı'nda yapılacak karşılaşma, TSİ 23.00'te başlayacak.

Karşılaşmaların rövanşı 20 Şubat Perşembe günü oynanacak.

Play-off turundaki ilk maçları şu şekilde:

20.45 Ferencvaros (Macaristan)-Viktoria Plzen (Çekya)

20.45 Union Saint-Gilloise (Belçika)-Ajax (Hollanda)

20.45 Midtjylland (Danimarka)-Real Sociedad (İspanya)

20.45 Fenerbahçe-Anderlecht (Belçika)

23.00 AZ Alkmaar (Hollanda)-Galatasaray

23.00 Twente (Hollanda)-Bodo/Glimt (Norveç)

23.00 PAOK (Yunanistan)-FCSB (Romanya)

23.00 Porto (Portekiz)-Roma (İtalya)


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