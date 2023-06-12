UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde sezonun golü Erdoğan Yeşilyurt'tan

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 2022-2023 sezonunun golü, Sivassporlu futbolcu Erdoğan Yeşilyurt'un Fiorentina'ya attığı gol seçildi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde sezonun golü Erdoğan Yeşilyurt'tan
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12 Haziran 2023 17:40
Son güncelleme 12 Haziran 2023 17:42
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 2022-2023 sezonunun golü, Demir Grup Sivassporlu futbolcu Erdoğan Yeşilyurt'un İtalya ekibi Fiorentina'ya attığı gol seçildi.

UEFA'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre Erdoğan Yeşilyurt, sezonun golü adayları sıralamasında Moffi (Nice), Immobile (Lazio), Diouf (Basel), Chukwueze (Villarreal), Saponara, Kouame (Fiorentina), Bowen ve Rice'ı (West Ham United) geride bıraktı.

Erdoğan, Sivasspor'un sahasında Fiorentina'ya 4-1 mağlup olduğu son 16 turu rövanş maçının 35. dakikasında uzak mesafeden yaptığı şık vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturmuştu.

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