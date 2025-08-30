29 Ağustos
Göztepe-Konyaspor
1-1
29 Ağustos
Vanspor FK-Bandırmaspor
1-2
29 Ağustos
Sarıyer-Erzurumspor
0-2
29 Ağustos
Hamburger SV-St. Pauli
0-2
29 Ağustos
Elche-Levante
2-0
29 Ağustos
Valencia-Getafe
3-0
29 Ağustos
Cremonese-Sassuolo
3-2
29 Ağustos
Lecce-AC Milan
0-2
29 Ağustos
Lens-Brest
3-1
29 Ağustos
FC Groningen-Heracles
4-0

Uçar: "Milli Takım kadrosuna şaşırdım"

Göztepe karşılaşmasının ardından Recep Uçar açıklamalarda bulundu.

calendar 30 Ağustos 2025 01:49
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Uçar: 'Milli Takım kadrosuna şaşırdım'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Göztepe ile 1-1 berabere kalan TÜMOSAN Konyaspor'un teknik direktörü Recep Uçar, Göztepe'den alınan 1 puanın değerli olduğunu belirterek "Bu sene henüz gol yememişti, ilk gol atan takım biz olduk." dedi.

Uçar, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Göztepe'nin ligin en zor deplasmanlarından olduğunu söyledi.

Göztepe'nin, geçen sezon Fenerbahçe ve Galatasaray'dan iç sahada en çok puan toplayan takım olduğuna işaret eden Uçar, "Zor deplasman. İstediğimizi alarak dönüyoruz. 23. dakikadan itibaren başlayan bireysel pas hataları sonrası verdiğimiz geçişlerle Göztepe'yi de oyuna dahil ettik. Neticesinde ilk yarının sonuna doğru 1-2 Göztepe pozisyonu oldu." diye konuştu.


Göztepe'nin en büyük hücum silahının taçlar, kornerler ve duran toplar olduğunu dile getiren Uçar, şöyle devam etti:

"Ne kadar çalışsak da maalesef 50. dakikada bizi cezalandırdılar. 50'den sonraki bölüm kırılma bölümüydü. O bölümde dağılabilirdik. Hatta oyunun belli bölümlerinde dağıldık ama sağolsun kalecimiz bizi oyunda tuttu. 60'tan sonra da biz, alabileceğimiz riskleri aldık ve 85. dakikada bunun karşılığını aldık. Baktığımızda Göztepe'den alınan 1 puan bence değerli. Bu sene henüz gol yememişti, ilk gol atan takım biz olduk."

- "MİLLİ TAKIM KADROSUNA ŞAŞIRDIM"

Uçar, bir gazetecinin, milli takım kadrosunun açıklandığını ve Konyaspor'dan oyuncu olmadığını belirtmesi üzerine şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bugün milli takım kadrosu açıklanınca şaşırdım. Hak eden oyuncularımızın olduğunu düşünüyorum ve beklentimiz de vardı ama maalesef bugün itibarıyla beklentilerimiz gerçekleşmedi. Hocamız değerli bir teknik adam. Ben karara saygı duyuyorum. Konya'da antrenman yapacaklar. Bir araya gelirsek fikirlerimizi yüz yüze paylaşmayı düşünüyorum. Ben Melih İbrahimoğlu, Adil Demirbağ ve Umut Nayir'in milli takımı hak edecek performanslar sergilediğini düşünüyorum. Bu yorumumu destekleyecek çok fazla veri var. Milli takımı 3 büyük takım ve Avrupa'da oynayan oyuncular oluşturuyor."

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 3 3 0 0 10 0 9
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 3 2 0 1 3 2 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Eyüpspor 3 1 0 2 4 7 3
10 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
11 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
12 Alanyaspor 2 0 1 1 1 2 1
13 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
14 Kayserispor 2 0 1 1 1 5 1
15 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
16 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.