14 Ekim
Estonya-Moldova
19:00
14 Ekim
Andora-Sırbistan
21:45
14 Ekim
Türkiye-Gürcistan
21:45
14 Ekim
İspanya-Bulgaristan
21:45
14 Ekim
İrlanda-Ermenistan
21:45
14 Ekim
Portekiz-Macaristan
21:45
14 Ekim
İtalya-İsrail
21:45
14 Ekim
Letonya-İngiltere
21:45
14 Ekim
Nijerya-Benin
19:00
14 Ekim
Senegal-Moritanya
22:00
14 Ekim
Fas-Kongo
22:00

U18 Milli Takım Portekiz'e yenildi

Kocaeli'deki Uluslararası Dörtlü Turnuva'da 18 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, final maçında Portekiz'e 1-0 mağlup olarak turnuvayı dördüncü sırada tamamladı.

14 Ekim 2025 17:02
Haber: AA, Fotoğraf: TFF
U18 Milli Takım Portekiz'e yenildi




18 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Kocaeli'de düzenlenen Uluslararası Dörtlü Turnuva'nın son maçında Portekiz'e 1-0 mağlup oldu.
 
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Gölcük Şehir Stadı'nda oynanan mücadelede Portekiz'in golünü 55. dakikada Eduardo Ferreira kaydetti.
 
Karşılaşmayı Genç Milli Takımlar Teknik Koordinatörü Samet Aybaba, tribünden takip etti.
 
Bugün oynanan maçların ardından Portekiz, turnuvayı şampiyon olarak tamamlarken İspanya ikinci, Romanya üçüncü, Türkiye ise dördüncü sırada yer aldı.
 
