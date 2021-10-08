U18 Milli Takım, İspanya'ya 3-0 yenildi!

18 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında İspanya'ya 3-0 yenildi

Haber; AA, Fotoğraf; TFF
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U18 Milli Takım, İspanya'ya 3-0 yenildi!
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08 Ekim 2021 20:41
18 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Romanya'da düzenlenen hazırlık turnuvasındaki ilk maçında İspanya'ya 3-0 mağlup oldu.

Buftea Ulusal Futbol Merkezi'nde oynanan maçta İspanya'nın gollerini 19, 27 ve 76. dakikalarda Julen Landabaso kaydetti.

18 Yaş Altı Milli Takımı, turnuvada 10 Ekim'de Portekiz ve 12 Ekim'de Romanya ile karşılaşacak.


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