U16 Erkek Basketbol Milli Takımı çeyrek finalde!

Türkiye 16 Yaş Altı Erkek Basketbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası son 16 turu maçında Litvanya'yı 77-68 yendi ve çeyrek finale kaldı.

Haber; AA, Fotoğraf; TBF
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U16 Erkek Basketbol Milli Takımı çeyrek finalde!
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14 Ağustos 2024 00:47
Türkiye 16 Yaş Altı Erkek Basketbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası son 16 turu maçında Litvanya'yı 77-68'lik skorla mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Yunanistan'ın Girit Adası'ndaki Nea Alikarnassos Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk yarısını milli takım, 43-27 önde tamamladı.

İkinci yarıda üstün oyununu devam ettiren ay-yıldızlılar, karşılaşmayı 77-68 kazandı.

Milli takım, çeyrek finalde çarşamba günü ev sahibi Yunanistan ile karşılaşacak.

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