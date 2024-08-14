U16 Erkek Basketbol Milli Takımı çeyrek finalde!

Türkiye 16 Yaş Altı Erkek Basketbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası son 16 turu maçında Litvanya'yı 77-68'lik skorla mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Yunanistan'ın Girit Adası'ndaki Nea Alikarnassos Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk yarısını milli takım, 43-27 önde tamamladı.
İkinci yarıda üstün oyununu devam ettiren ay-yıldızlılar, karşılaşmayı 77-68 kazandı.
Milli takım, çeyrek finalde çarşamba günü ev sahibi Yunanistan ile karşılaşacak.
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Yunanistan'ın Girit Adası'ndaki Nea Alikarnassos Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk yarısını milli takım, 43-27 önde tamamladı.
İkinci yarıda üstün oyununu devam ettiren ay-yıldızlılar, karşılaşmayı 77-68 kazandı.
Milli takım, çeyrek finalde çarşamba günü ev sahibi Yunanistan ile karşılaşacak.
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