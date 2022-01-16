Spor Toto 1. Lig'in 21. haftasında Tuzlaspor ile Altınordu karşı karşıya geldi.



Eyüp Stadı'nda oynanan mücadeleyi Tuzlaspor, 2-1'lik skorla kazandı. İstanbul ekibine galibiyeti getiren golleri 44. dakikada Tayfun Aydoğan ve 47. dakikada Onat Kutay Kurt kaydetti. Karşılaşmada Altınordu'nun tek golü ise 19. dakikada Sami Satılmış'ın ayağından geldi.



Bu sonucun ardından Tuzlaspor, ligde tam 7 hafta sonra kazanmış oldu ve puanını 27'ye yükseltti. İstanbul ekibi ayrıca takımın başında ikinci maçına çıkan yeni teknik direktörü Hakan Kutlu ile ilk galibiyetini aldı. Altınordu ise üst üste ikinci mağlubiyetini aldı ve 22 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Tuzlaspor, Boluspor deplasmanına gidecek. Altınordu ise kendi sahasında İstanbulspor'u ağırlayacak.



Stat: Eyüp



Hakemler: Adem Cinek, Cemal Alpay, Cem Özbay



Tuzlaspor: Mikulic, Erhan Kartal (Dk. 23 Mustafa Emre Can), Gökhan Akkan, Posmac, Ferhat Öztorun, Aykut Çeviker, Rotman, Tayfun Aydoğan (Dk. 90 Selçuk Alibaz), Safa Kınalı, Bardhi (Dk. 79 Diack), Onat Kutay Kurt



Altınordu: Ali Emre Yanar, Furkan Metin, Rahmi Salih Kaya, Volkan Fındıklı, Ali Dere, Hüsamettin Yener, Sami Satılmış (Dk. 78 Muzaffer Kocaer), Metehan Yılmaz (Dk. 88 Yusuf Arslan), Feyttullah Gürlük (Dk. 78 Yusuf Can Esendemir), Anıl Arıcıoğlu (Dk. 65 Şeref Özcan), Enis Destan



Goller: Dk. 19 Sami Satılmış (Altınordu), Dk. 44 Tayfun Aydoğan, Dk. 47 Onat Kutay Kurt (Tuzlaspor)



Sarı kartlar: Dk. 48 Enis Destan (Altınordu), Dk. 67 Rotman, Dk. 80 Aykut Çeviker (Tuzlaspor)





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