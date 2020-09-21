Tuttur.com ile maç önü: Wolves - Manchester City

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İngiltere Premier Lig'in 2. haftasında Manchester City, deplasmanda Wolverhampton'a konuk olacak. Wolverhampton ligin ilk haftasında kazanmıştı, Manchester City ise ilk hafta maçı ertelendiği için bu sezon ligdeki ilk maçına çıkmış olacak.- Geçen sezon Premier Lig'de Manchester City'yi iki maçta da mağlup eden iki takımdan biri Wolves olmuştu (Manchester United ile birlikte).- Manchester City, Wolves deplasmanında çıktığı son yedi lig maçının dördünü kaybetti (2G 1B).- Pep Guardiola teknik direktörlük kariyerinde hiçbir rakibine üst üste üç lig maçı kaybetmedi.- Manchester City, Premier Lig'in son 11 sezonunda oynadığı açılış maçlarında yenilgi almadı (10G 1B).- Adama Traore, Wolves'un geçen sezon Manchester City'yi mağlup ettiği iki Premier Lig maçında da gol attı.JohnnyLaporte, AgüeroPatrício; Boly, Coady, Saïss; Traoré, Dendoncker, Neves, Moutinho, Marçal; Podence, JiménezEderson; Walker, García, Ake, Mendy; Rodri, De Bruyne, Foden; Mahrez, Jesus, Sterling