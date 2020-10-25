Tuttur.com ile maç önü: Werder Bremen - Hoffenheim

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EKSİKLER, CEZALILAR

MUHTEMEL 11'LER

Almanya Bundesliga'nın 5. haftasında Werder Bremen ile Hoffenheim karşı karşıya geliyor.- Hoffenheim, takımının en son 5 dış sahadaki maçında 2.5'ten fazla gol oldu.- İki takımın karşı karşıya geldiği son 5 maçın 2'sini Hoffenheim kazandı, 3 maç berabere bitti.- Werder Bremen'in son 5 maçının 1'in de karşılıklı gol olmadı.- Hoffenheim son 10 maçından sadece Dortmund maçında gol atamadı.Kramaric, Bicakcic, KaderabekAugustinsson, Chong, SelkePavlenka - Veljkovic, Gross, Moisander - Gebre Selassie, M. Eggestein, Friedl - Mbom, Bittencourt - Füllkrug, SargentBaumann - Posch, Vogt, Akpoguma - Rudy, Samassekou, R. Sessegnon - Baumgartner, Geiger - Bebou, Bruun Larsen