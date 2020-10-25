Tuttur.com ile maç önü: Werder Bremen - Hoffenheim

Werder Bremen ile Hoffenheim Bundesliga'nın 5. haftasında kozlarını paylaşacak.

Tuttur.com ile maç önü: Werder Bremen - Hoffenheim
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25 Ekim 2020 08:31
Almanya Bundesliga'nın 5. haftasında Werder Bremen ile Hoffenheim karşı karşıya geliyor.

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DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER

- Hoffenheim, takımının en son 5 dış sahadaki maçında 2.5'ten fazla gol oldu.

- İki takımın karşı karşıya geldiği son 5 maçın 2'sini Hoffenheim kazandı, 3 maç berabere bitti.

- Werder Bremen'in son 5 maçının 1'in de karşılıklı gol olmadı.

- Hoffenheim son 10 maçından sadece Dortmund maçında gol atamadı.

EKSİKLER, CEZALILAR

Hoffenheim: Kramaric, Bicakcic, Kaderabek

Werder Bremen: Augustinsson, Chong, Selke

MUHTEMEL 11'LER

Werder Bremen. Pavlenka - Veljkovic, Gross, Moisander - Gebre Selassie, M. Eggestein, Friedl - Mbom, Bittencourt - Füllkrug, Sargent

Hoffenheim: Baumann - Posch, Vogt, Akpoguma - Rudy, Samassekou, R. Sessegnon - Baumgartner, Geiger - Bebou, Bruun Larsen



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