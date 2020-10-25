Tuttur.com ile maç önü: Werder Bremen - Hoffenheim

Almanya Bundesliga'nın 5. haftasında Werder Bremen ile Hoffenheim karşı karşıya geliyor.
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DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER
- Hoffenheim, takımının en son 5 dış sahadaki maçında 2.5'ten fazla gol oldu.
- İki takımın karşı karşıya geldiği son 5 maçın 2'sini Hoffenheim kazandı, 3 maç berabere bitti.
- Werder Bremen'in son 5 maçının 1'in de karşılıklı gol olmadı.
- Hoffenheim son 10 maçından sadece Dortmund maçında gol atamadı.
EKSİKLER, CEZALILAR
Hoffenheim: Kramaric, Bicakcic, Kaderabek
Werder Bremen: Augustinsson, Chong, Selke
MUHTEMEL 11'LER
Werder Bremen. Pavlenka - Veljkovic, Gross, Moisander - Gebre Selassie, M. Eggestein, Friedl - Mbom, Bittencourt - Füllkrug, Sargent
Hoffenheim: Baumann - Posch, Vogt, Akpoguma - Rudy, Samassekou, R. Sessegnon - Baumgartner, Geiger - Bebou, Bruun Larsen
Tuttur.com'da Arsenal - Leicester City maçına hemen iddaa oynayabilirsiniz.
TUTTUR.COM'DA HEMEN OYNA
NOT: Tuttur.com'da En Çok Oynanan Kuponlara, En Çok Oynanan Maçlara, En İyilere ve Bahisin Kralları'na ulaşabilir ve daha kolay kazanabilirsiniz.
DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER
- Hoffenheim, takımının en son 5 dış sahadaki maçında 2.5'ten fazla gol oldu.
- İki takımın karşı karşıya geldiği son 5 maçın 2'sini Hoffenheim kazandı, 3 maç berabere bitti.
- Werder Bremen'in son 5 maçının 1'in de karşılıklı gol olmadı.
- Hoffenheim son 10 maçından sadece Dortmund maçında gol atamadı.
EKSİKLER, CEZALILAR
Hoffenheim: Kramaric, Bicakcic, Kaderabek
Werder Bremen: Augustinsson, Chong, Selke
MUHTEMEL 11'LER
Werder Bremen. Pavlenka - Veljkovic, Gross, Moisander - Gebre Selassie, M. Eggestein, Friedl - Mbom, Bittencourt - Füllkrug, Sargent
Hoffenheim: Baumann - Posch, Vogt, Akpoguma - Rudy, Samassekou, R. Sessegnon - Baumgartner, Geiger - Bebou, Bruun Larsen