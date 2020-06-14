Türkiye'de transfer dönemi ne zaman açılacak? İşte cevabı...

Türkiye: 1 Temmuz - 22 Eylül

İngiltere: 19 Haziran - 10 Eylül

İspanya: 1 Temmuz - 14 Eylül

Fransa: 1 Temmuz - 18 Eylül

İtalya: 1 Temmuz - 2 Eylül

Almanya: 1 Temmuz - 2 Eylül

Koronavirüs nedeniyle ertelenen tüm Avrupa liglerinde yaz transfer döneminin ne zaman başlayıp biteceği merakla beklenirken, FIFA ülkelerin takvimi ile ilgili güncelleme yaptı.Buna göre Türkiye'de yaz transfer penceresiaçılacak vekapanacak. Takımlar bu dönemde yeni oyuncuları transfer edip FIFA sistemine kaydettirebilecekler.Türkiye'de devre arası transfer döneminde ise büyük bir değişiklik olmazken, 1 Ocak ile 28 Ocak arasında transferler yapılabilecek.Güncellenen tabloya göre İngiltere'de 19 Haziran ile 10 Eylül arasında, İspanya'da 1 Temmuz ile 14 Eylül arasında, sezonu iptal eden Fransa'da 1 Temmuz ile 18 Eylül arasında, İtalya'da 1 Temmuz ile 2 Eylül arasında, ligleri en erken başlatan Almanya'da ise 1 Temmuz ile 2 Eylül arasında transferler kaydettirilebilecek.