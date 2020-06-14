Türkiye'de transfer dönemi ne zaman açılacak? İşte cevabı...

Süper Lig'de yaz transfer döneminin ne zaman başlayacağı resmen belli oldu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Türkiye'de transfer dönemi ne zaman açılacak? İşte cevabı...
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14 Haziran 2020 17:57
Koronavirüs nedeniyle ertelenen tüm Avrupa liglerinde yaz transfer döneminin ne zaman başlayıp biteceği merakla beklenirken, FIFA ülkelerin takvimi ile ilgili güncelleme yaptı.

Buna göre Türkiye'de yaz transfer penceresi 1 Temmuz tarihinde açılacak ve 22 Eylül tarihinde kapanacak. Takımlar bu dönemde yeni oyuncuları transfer edip FIFA sistemine kaydettirebilecekler.

Türkiye'de devre arası transfer döneminde ise büyük bir değişiklik olmazken, 1 Ocak ile 28 Ocak arasında transferler yapılabilecek.



AVRUPA'DA TRANSFER DÖNEMLERİ

Güncellenen tabloya göre İngiltere'de 19 Haziran ile 10 Eylül arasında, İspanya'da 1 Temmuz ile 14 Eylül arasında, sezonu iptal eden Fransa'da 1 Temmuz ile 18 Eylül arasında, İtalya'da 1 Temmuz ile 2 Eylül arasında, ligleri en erken başlatan Almanya'da ise 1 Temmuz ile 2 Eylül arasında transferler kaydettirilebilecek.

Türkiye: 1 Temmuz - 22 Eylül
İngiltere: 19 Haziran - 10 Eylül
İspanya: 1 Temmuz - 14 Eylül
Fransa: 1 Temmuz - 18 Eylül
İtalya: 1 Temmuz - 2 Eylül
Almanya: 1 Temmuz - 2 Eylül


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