Türkiye Salon Atletizm Şampiyonası İstanbul'da yapılacak!

Turkcell Türkiye Salon Atletizm Şampiyonası, 25-27 Şubat'ta İstanbul'da düzenlenecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Türkiye Salon Atletizm Şampiyonası İstanbul'da yapılacak!
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23 Şubat 2022 14:36
Turkcell Türkiye Salon Atletizm Şampiyonası 25-27 Şubat'ta İstanbul'da yapılacak.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamada, Balkan Şampiyonası öncesinde atletler için son büyük organizasyonun Ataköy Atletizm Salonu'nda düzenleneceği belirtildi.

Üç gün sürecek yarışlarda 28 branşta madalya dağıtılacağı ve önemli atletlerin de piste çıkacağı kaydedildi.

Şampiyonada ayrıca İran, Lübnan, Bosna-Hersek, Irak, Senegal, Kuveyt, Nijerya, Umman, Suriye ve Tunus'tan gelen 51 atletin de tasnif dışı yarışacağı ve Dünya Salon Atletizm Şampiyonası için barajı geçmeye çalışacakları aktarıldı.

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