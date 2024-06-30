Türkiye Offroad Şampiyonası sona erdi

Ankara'da düzenlenen Türkiye Offroad Şampiyonası sona erdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Türkiye Offroad Şampiyonası sona erdi
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30 Haziran 2024 20:30
Ankara'da düzenlenen Petlas 2024 Türkiye Offroad Şampiyonası'nın 2. ayağı tamamlandı.

Ankara Offroad Spor Kulübü tarafından Çankaya Belediyesine bağlı Mühye köyünde gerçekleştirilen yarışlar sonunda Kenan Özsoy-Harun Deynek birinci, Mehmet Demirel-Fettah Yiğit ikinci, İsrafil Akyüz-Mert Tepe ise üçüncü oldu.

İkinci ayak sonunda Mehmet Demirel-Fettah Yiğit ekibi 37 puanla Petlas 2024 Türkiye Offroad Şampiyonası'nda liderliğini sürdürürken, 25 puanla Ergün Çirkin-Kaan Karaağaç ekibi ise ikinci sırada yer alıyor.

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