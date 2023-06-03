Türkiye Off-Road Şampiyonası Kızılcahamam'da başladı

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu takviminde yer alan Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın 1. ayağı Kızılcahamam'da başladı. 2 gün sürecek organizasyonun startını Kaymakam Can Aksoy ile Belediye Başkanı Süleyman Acar verdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Türkiye Off-Road Şampiyonası Kızılcahamam'da başladı
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03 Haziran 2023 22:53
Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) 2023 ulusal yarış takviminde yer alan Petlas 2023 Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın birinci ayağı Kızılcahamam Belediyesi önünde başladı.

Seremonik startını Kaymakam Can Aksoy ile Belediye Başkanı Süleyman Acar verdi.

Belediye Başkanı Acar, heyecanın başladığını belirterek, "Petlas Türkiye Off-Road Şampiyonası için seremonik startı belediyemizin önünden verdik. Tüm yarışmacılara başarılar diliyorum." dedi.

ÖDÜL TÖRENİYLE SONA ERECEK

15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda ödül töreniyle sona erecek.

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