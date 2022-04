Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı Ertürk, gelecekten umutlu

Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı Erhan Ertürk, "Derecelerimiz iyiye gidiyor. Önümüzdeki olimpiyatlarda daha iyi sonuçlar alacağız." dedi.



Sapanca Gölü'nde 15-17 Nisan'da düzenlenen Sanmar Denizcilik Büyükler Türkiye Kürek Şampiyonası yarışlarını izleyen Ertürk, AA muhabirine, federasyonda yeni vizyon oluşturma çalışmaları kapsamında kurumsal kimlik değişikliğine gittiklerini söyledi.



Yeni kurumsal kimliklerini gelecek ay bütün kürek camiasına tanıtacaklarını aktaran Ertürk, yurt dışında da başarılara imza atmak istediklerini kaydetti.



Ertürk, 9-10 Nisan'da Hırvatistan'da düzenlenen Uluslararası Zagreb Kürek Yarışları'nda genç ve yıldız kategorilerinde 3 altın ve 2 gümüş madalya kazandıklarını anımsatarak, "Daha önce Yunanistan'da hazırlık yarışlarına katılmıştık. Hırvatistan yarışlarının şöyle bir özelliği var; genç ve yıldız sporcularımızla katıldık. Gelecek vadeden sporcularımızı orada denedik ve olimpik havuzumuza katabileceğimiz sporcularımızı gördük." ifadelerini kullandı.



"Herkes kürek sporuna destek olmaya çalışıyor"



Derece sporu kürekte tüm göstergelerin belirgin olduğuna işaret eden Ertürk, "Derecelerimiz iyiye gidiyor. Önümüzdeki olimpiyatlarda daha iyi sonuçlar alacağız. Sonrakinde madalya alacağız, sonrakinde olimpiyat şampiyonu olacağız. Buna inanıyorum, koyduğumuz hedef bu yönde. Bunu başarmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz." diye konuştu.



Ertürk, vizyon değişiklikleri kapsamında yarışları canlı vermeye başladıklarını aktararak, şu ana kadar kendi imkanlarıyla gerçekleştirdikleri canlı yayınlar olduğunu anlattı.



Federasyon üyeleri ve çalışanların da bu işe emek verdiğini dile getiren Ertürk, "Dışarıdan destek alıyoruz. Dışarıdan destek aldıklarımız bile amatör bir ruhla yapıyorlar, herkes kürek sporuna destek olmaya çalışıyor. Güzel yayınlar da oluyor, her seferinde geliştiriyoruz. Senenin son yarışında Şampiyonlar Ligi ayarında bir yayın yapacağımızı düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.



Savaş nedeniyle Türkiye'de kalan Ukrayna Kürek Milli Takımı'na destek



Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle Ukrayna Kürek Milli Takımı'nın Türkiye'de kalmasına değinen Ertürk, olayların başlamasının hemen ardından Ukrayna Federasyon Başkanı ile görüşerek her türlü desteğe hazır olduklarını söylediklerini dile getirdi.



Ertürk, Ukraynalı sporcuların Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde kamptayken savaş nedeniyle havaalanlarına erişimlerinin kalktığını anlatarak, "Sonuçta hepsi misafirimiz, kardeşimiz. Kendilerine ne gerekiyorsa yapacağımızı söyledik, çok sevindiler. Elimizden geldiğince yardımcı olduk. Güzel bir konaklama dönemi geçirdiler. Dereceleri de iyi, burada güzel antrenman yaptılar. Ayın 25'inde Hırvatistan'a geçiyorlar. Başarılı olacaklardır. Bence dünyaya verilecek en güzel cevap; sporcuların başarılı olması. Bakanlığın yardımıyla bizim de burada katkımız olduysa ne mutlu bize." şeklinde konuştu.









İLGİLİ VİDEO