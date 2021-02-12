Türkiye Kupası'nda yarı finaller belli oldu

Türkiye Kupası'nda yarı final eşleşmeleri belli oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Türkiye Kupası'nda yarı finaller belli oldu
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12 Şubat 2021 00:37
Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale yükselen takımlar belli oldu.

Çeyrek final maçlarında rakiplerini eleyen Medipol Başakşehir, Aytemiz Alanyaspor, Fraport TAV Antalyaspor ve Beşiktaş yarı finale yükseldi.

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak yarı final müsabakalarında, Fraport TAV Antalyaspor ile Aytemiz Alanyaspor, Beşiktaş ile de Medipol Başakşehir finale yükselmek için mücadele edecek.

Kupada yarı final maçları 16, 17 veya 18 Mart'ta yapılacak.



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