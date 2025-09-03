Türkiye - Gürcistan maçının hakemi belli oldu!

A Milli Takım'ın Gürcistan ile oynayacağı karşılaşmayı İtalyan hakem Davide Massa yönetecek.

calendar 03 Eylül 2025 14:58
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Türkiye - Gürcistan maçının hakemi belli oldu!
A Milli Takım'ın deplasmanda Gürcistan ile oynayacağı 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu maçının hakemleri belli oldu.

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'teki Boris Paichadze Ulusal Stadyumu'nda 4 Eylül 2025 Perşembe günü oynanacak ve TSİ 19.00'da başlayacak olan müsabakayı İtalya Futbol Federasyonu'ndan Davide Massa yönetecek.

Massa'nın yardımcılıklarını Filippo Meli ve Stefano Alassio yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Matteo Marcenaro olacak. Maçta Marco Di Bello VAR, Daniele Doveri ise AVAR olarak görev alacak.

