Türkiye'den İtalya karşısında müthiş galibiyet!

FIBA 20 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye, İtalya'yı 55-52 mağlup etmeyi başardı.

Haber; AA, Fotoğraf; DHA
Abone Ol
Türkiye'den İtalya karşısında müthiş galibiyet!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
10 Temmuz 2023 22:35
Yunanistan'ın Girit adasında düzenlenen organizasyonda milli takım, A Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında İtalya ile karşılaştı.

Heraklion Arena'da oynanan mücadelenin ilk periyodu 8-8 berabere tamamlandı. Milliler, soyunma odasına 22-21 üstün gitti.

İtalya, üçüncü çeyreği 37-36 önde bitirdi ancak son periyotta oyun üstünlüğünü ele geçiren Türkiye, sahadan 55-52 galip ayrıldı.

Ay-yıldızlılar, grupta oynadığı 3 müsabakada 2 galibiyet ve 1 yenilgi yaşadı. Türkiye, şampiyonada 12 Temmuz Çarşamba günü son 16 turu karşılaşmasına çıkacak.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery