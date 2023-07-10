Türkiye'den İtalya karşısında müthiş galibiyet!

Yunanistan'ın Girit adasında düzenlenen organizasyonda milli takım, A Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında İtalya ile karşılaştı.
Heraklion Arena'da oynanan mücadelenin ilk periyodu 8-8 berabere tamamlandı. Milliler, soyunma odasına 22-21 üstün gitti.
İtalya, üçüncü çeyreği 37-36 önde bitirdi ancak son periyotta oyun üstünlüğünü ele geçiren Türkiye, sahadan 55-52 galip ayrıldı.
Ay-yıldızlılar, grupta oynadığı 3 müsabakada 2 galibiyet ve 1 yenilgi yaşadı. Türkiye, şampiyonada 12 Temmuz Çarşamba günü son 16 turu karşılaşmasına çıkacak.
Heraklion Arena'da oynanan mücadelenin ilk periyodu 8-8 berabere tamamlandı. Milliler, soyunma odasına 22-21 üstün gitti.
İtalya, üçüncü çeyreği 37-36 önde bitirdi ancak son periyotta oyun üstünlüğünü ele geçiren Türkiye, sahadan 55-52 galip ayrıldı.
Ay-yıldızlılar, grupta oynadığı 3 müsabakada 2 galibiyet ve 1 yenilgi yaşadı. Türkiye, şampiyonada 12 Temmuz Çarşamba günü son 16 turu karşılaşmasına çıkacak.