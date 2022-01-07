Türkiye'de 7 Ocak koronavirüs vaka sayısı

Türkiye'de günün koronavirüs vaka sayısı açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan uyarı geldi.

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Türkiye'de 7 Ocak koronavirüs vaka sayısı
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07 Ocak 2022 20:10
Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosunu paylaştı. Buna göre Türkiye'de son 24 saatte 63 bin 214 kişinin testi pozitif çıktı, 157 kişi ise hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanı Koca "Omicron kaynaklı vaka artışları hastanelere henüz benzer düzeyde yansımadı. Fakat bu varyantın diğer varyantlarla karşılaştırıldığında daha az hasta ettiğini söyleyebilmek için elimizde yeterli veri yok. Hastalığı hafif geçiririm düşüncesiyle tedbirleri asla ihmal etmeyin" dedi.

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