Türkiye Briç Milli Takımı dünya ikincisi oldu

İtalya'da düzenlenen 45. Dünya Briç Takımlar Şampiyonası'nda Türkiye Kadın Milli Takımı dünya ikincisi oldu.

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Türkiye Briç Milli Takımı dünya ikincisi oldu
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09 Nisan 2022 19:42
İtalya'da düzenlenen 45.Dünya Briç Takımlar Şampiyonası'nda finalde İsveç'e mağlup olan Türkiye dünya ikincisi oldu.

Çeyrek finalde Amerika'yı yarı finalde İngiltere gibi güçlü ülkeleri deviren Milli takımımız Finalde İsveç ile eşleşti. Son tura kadar başa baş geçen mücadelede Türk Briç Kadın Milli Takımımız İsveç Milli Takımına yenilerek dünya ikincisi oldu.

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