Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu Başkanı Arman: 'Avrupa Tüm Dallar Şampiyonası'ndan mutlu döndük'

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu yöneticileri ile milli takım teknik heyeti ve sporcular, Türkiye Spor Yazarları Derneği Ankara Şubesinde basın mensuplarıyla bir araya geldi.



Etkinliğe, Hırvatistan'ın Osijek kentinde düzenlenen 2021 Avrupa Tüm Dallar Atıcılık Şampiyonası'nda 10 metre havalı tabanca büyük erkekler takım müsabakasını bronz madalya ile tamamlayan milli atıcılardan Yusuf Dikeç ve İsmail Keleş ile 10 metre havalı tabanca genç kadınlar takım müsabakasında gümüş madalya elde eden Şimal Yılmaz, Yasemin Beyza Yılmaz ve İlayda Nur Çürük de katıldı.



Burada basın mensuplarına açıklamada bulunan federasyon başkanı Ufuk Arman, salgın dönemi şartlarına rağmen şampiyonada derece kazanılmasından memnuniyet duyduğunu belirterek, "Şubat ayında yapılması planlanan Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonası salgın nedeniyle iptal olduğu için o şampiyona da eklendi. Dolayısıyla Hırvatistan'da yarış ve yarışmacı sayısı çok fazlaydı. Biz de ekip olarak çok kalabalıktık. Hem salgın döneminde olması hem de olimpiyatlara kota şansı vermesi sebebiyle bizim için önemli bir şampiyonaydı. Olimpiyatlara, 2018 yılından beri elde ettiğimiz 4 tane kotamız var. Bu şampiyonadan da kota beklentimiz vardı ama çok ufak farklarla kota şansını kaçırdık." ifadelerini kullandı.



Ufuk Arman, şampiyonadan iki madalya ile dönülmesinden mutluluk duyduğunu söyleyerek, şunları kaydetti:



"2021 Avrupa Tüm Dallar Atıcılık Şampiyonası'ndan mutlu döndük, havalı tabanca erkekler kategorisinde takım üçüncülüğü, havalı tabanca genç kadınlar kategorisinde ise takım ikinciliği elde etmemiz bizleri sevindirdi. Bir de genç sporcularımızla bu organizasyona katıldık, ilk sınavlarında beklentilerimizin çok üstünde puanlarla karşılık verdiler, sevindiğimiz diğer bir konu da bu oldu. Yeni bir sporcunun başarılı bir sonuçla dönmesi, gelecek adına umut vadeden bir durum."



