Turkcell'li Ampute Futbol Milli Takımı ikinci turda!

Kurulduğu günden beri Türk sporunun yanında olan Turkcell'in ana sponsorluğunu üstlendiği Türkiye Ampute Milli Futbol Takımı, Dünya Ampute Futbol Federasyonu tarafından (WAFF) Meksika'da düzenlenen 2018 Ampute Futbol Dünya Kupası'nda yoluna emin adımlarla devam ediyor.



Turnuvaya Avrupa Şampiyonu unvanı ile gelen ay-yıldızlılar, F Grubu'nda oynadığı 3 karşılaşmadan da galibiyetle ayrılarak grubunu namağlup lider olarak tamamladı. Gruptaki ilk maçında Kenya'yı 4-1'lik sonuçla geçen Ampute Futbol Milli Takımı ikinci maçından, Liberya'nın sahaya çıkmamasıyla 3-0 hükmen galip ayrıldı. Gruptaki son maçında ABD engelini de 5-1'lik sonuçla geçen milliler, adlarını ikinci tura yazdırdı.



Hedef çeyrek final



Bu yıl 15.'si düzenlenen Dünya Kupası'na şampiyonluk parolasıyla gelen ay-yıldızlıların çeyrek final yolundaki rakibi ise İrlanda oldu. Millilerin ikinci tur maçı, 1 Kasım (yarın) sabaha karşı saat 03.00'te başlayacak. Ampute Milli Futbol Takımı, İrlanda'yı geçmesi halinde 2 Kasım Perşembe saat 04.00'te çeyrek finalde Rusya-Kenya maçının galibiyle karşılaşacak.



