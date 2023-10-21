Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde haftanın sonuçları

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 8. hafta, oynanan maçlarla tamamlandı.
Müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:
Galatasaray-Ataşehir Belediyespor: 5-2
Wulfz Fatih Karagümrük-Hakkarigücüspor: 3-1
Beşiktaş-Trabzonspor: 6-1
Bitexen 1207 Antalyaspor-Karadeniz Ereğli Belediyespor: 0-2
Beylerbeyi-Bitexen Adana İdmanyurdu: 6-0
ALG Spor-Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET: 1-1
Doğuş Gold Gaziantep Asyaspor-Amed Sportif Faaliyetler: 2-2
Fatih Vatanspor-Fenerbahçe Petrol Ofisi: 0-4
Müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:
Galatasaray-Ataşehir Belediyespor: 5-2
Wulfz Fatih Karagümrük-Hakkarigücüspor: 3-1
Beşiktaş-Trabzonspor: 6-1
Bitexen 1207 Antalyaspor-Karadeniz Ereğli Belediyespor: 0-2
Beylerbeyi-Bitexen Adana İdmanyurdu: 6-0
ALG Spor-Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET: 1-1
Doğuş Gold Gaziantep Asyaspor-Amed Sportif Faaliyetler: 2-2
Fatih Vatanspor-Fenerbahçe Petrol Ofisi: 0-4