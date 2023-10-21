Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde haftanın sonuçları

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 8. hafta maçları tamamlandı.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde haftanın sonuçları
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21 Ekim 2023 23:48
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 8. hafta, oynanan maçlarla tamamlandı.

Müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:

Galatasaray-Ataşehir Belediyespor: 5-2

Wulfz Fatih Karagümrük-Hakkarigücüspor: 3-1

Beşiktaş-Trabzonspor: 6-1

Bitexen 1207 Antalyaspor-Karadeniz Ereğli Belediyespor: 0-2

Beylerbeyi-Bitexen Adana İdmanyurdu: 6-0

ALG Spor-Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET: 1-1

Doğuş Gold Gaziantep Asyaspor-Amed Sportif Faaliyetler: 2-2

Fatih Vatanspor-Fenerbahçe Petrol Ofisi: 0-4

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