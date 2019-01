Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı'nın 1.5 yıl önce gündeme getirdiği ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın da desteklediği, futbol kulüplerinin borçlarının yeniden yapılandırılmasıyla ilgili projede ilk somut adım atıldı.İstanbul'da dün Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü'nde TFF Başkanı Yıldırım Demirören, Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Hüseyin Aydın ve Süper Lig kulüp başkanlarının da katıldığı toplantıda tarihi kararlar alındı.Ekonomik kriz içindeki kulüplerin borçlarının yeniden yapılandırılması ve vadelendirilmesinin konuşulduğu toplantıda, kulüplere 31 Ocak 2019 tarihine kadar gelir-gider bilançolarını hazırlamaları için süre verildi. Bilançoları inceleyecek olan TBB ve konsorsiyum ortakları, her kulüp için farklı bir plan çıkaracak. Borçların 5 yıla kadar taksitlendirilmesi önerisi de değerlendirilecek. Süre borca ve bilançolara göre belirlenecek.Toplantıda gündeme gelen en önemli konu ise kulüplerin sıkı denetimi oldu. Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören projenin hayata geçmesiyle birlikte kendilerinin tavizsiz denetim yapacağını belirtirken, "Kimse kusura bakmasın. Bu aşamadan sonra federasyon olarak çok ciddi yaptırımlar uygulayacağız" uyarısında bulundu. Örneğin 100 milyon geliri olan bir kulüp, 110 milyon harcama yaparsa TFF devreye girecek ve müdahale edecek. Bazı kulüplerin "ek kaynak" teklifinin de görüşüldüğü ancak kabul görmediği toplantıda söz konusu ekonomik krizin 20 yıllık bir geçmişi olduğunun altı çizildi.İdari ve mali denetimlerinin Futbol Federasyonu tarafından gerçekleştirileceği projede TBB çatısı altında tüm borçlar üstlenildikten sonra, sürdürülebilir bütçe yapıları sıkı bir kontrole alınacak.Devletimizin öncülük ve delaleti ile Ziraat Bankası önderliğinde, Türkiye Futbol Federasyonu'nun da desteği ile Türk futbolunun mali açıdan yeniden yapılanma hamlesini olumlu karşılıyorum. Öncelikle tüm Süper Lig kulüplerinin devamında da tüm liglerde yer alan futbol kulüplerinin mali açıdan sağlıklı yapıya kavuşturulması ve harcamaların disiplin altına alınması için yürütülen bu çalışmayı destekliyorum. Biz Galatasaray olarak Türkiye Bankalar Birliği (TBB) ve devletin büyük desteği ile yürütülen bu süreç ile ilgili planlama ve hazırlığımızı dikkatle yürütüyoruz. Finansal Fair Play (FFP) uygunluğu için gösterdiğimiz çaba bu planlama ve hazırlığı da destekler niteliktedir.Türkiye Futbol Federasyonu'nun çok istediği, üzerinde çok çalıştığı ve Kulüpler Birliği olarak bizim de emek verdiğimiz bir proje. Bu projeye Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Bakanımız Berat bey de sahip çıktı. 31 Ocak 2019 tarihine kadar kulüplerin mali tablosunu ortaya koyacağız. Kulüplerimiz finansal yapıları ve borçları belirlenecek ve bundan sonra bu borçlar yapılandırılacak. Çok olumlu bir adım. İnşallah tüm kulüplerimiz bu yapıya uyum sağlayacaklar. Bundan sonra kulüpler bütçe harici transfer yapamayacak. Bonservisi elinde olan oyuncu dahi transfer edemeyecekler. Bu büyük projeye emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.Öncelikle Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak'a desteklerinden ve teşviklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Artık, herkesin şapkasını önüne koyup düşüneceği bir dönemdeyiz, kulüp başkanları, yöneticiler ve Türkiye Futbol Federasyonu sıfırdan bir sayfa açıyoruz. Federasyonumuz, zarar görmesinler diye bugüne kadar kulüplere elinden gelen tüm kolaylığı gösterdi. Ama 31 Ocak 2019 tarihiyle artık mali milad başlıyor. Bundan böyle bütün kulüplerimiz bütçe yapılarını, transferlerini, gelir ve giderlerini finansal fair play çerçevesinde dikkatle hazırlamak zorunda. Bu yapının başarılı olması da, TFF'nin uygulamasına bağlı. Federasyonumuz puan silmeden, transfer yasağına kadar tüm yaptırımları kararlı bir biçimde uygulamalı. Bu noktada Türkiye Futbol Federasyonu'na inancımız tamdır.Çok verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Tüm kulüplerin sorunu belli. Biz sezon başında bu yönde adım atmıştık. 36 milyon euro borcu 16 milyona indirdik. Şu an borcumuz olmasa, gelir-gider dengesini sağlamış durumdayız. Proje uygulandığında tüm kulüpler idari ve mali kontrole girecek. Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören'in çok kararlı ve iddialı olduğunu gördüm. Bu demek ki TFF işi sıkı tutacak. Zaten bu futbolun kurtuluşu için son seçenek. Umarım beklenen netice alınır ve orta vadede düzlüğe çıkabiliriz.Borçlandırma yapılandırması konusunda başta federasyonumuzun çalışmalar yapması sevindirici. Önce Bankalar Birliği ardından Ziraat Bankası Genel Müdürlüğünde fikir alış verişi ve karşılıklı diyaloglar olumlu geçti. Kulüplerin borçlarının genel olarak değerlendirilmesi umarım yüzleri güldürür.Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Türkiye Bankalar Birliği (TBB) arasındaki iş birliği çerçevesinde, bütçe dengeleri oluşturuluyor. Geçmişten gelen borçlar için finans heyeti çalışıyor. Çok önemli bir çalışma. Bu zorunlu bir durum haline gelmişti. Kulüplerimizin düze çıkması için çok yerinde adımlar atılıyor. El birliğiyle bu sıkıntılı süreçten çıkacağız.Biz de olumlu bakıyoruz. Şu an bütün kulüplerimiz borç batağında. Bir kurtuluş yolu arıyorlar. Bu noktada bankaların özellikle kulüplere iyileştirme noktasında yardımlarının olması lazım. Borçların bir düzen içerisine girmesi lazım. Özellikle transferlerle alakalı euro, dolar üzerinden değil de TL üzerinden yapılmasına ben de yürekten inanan bir insanım. TFF'nin bu anlamda yüklendiği görev çok önemli.Ben toplantıya katılmadım. Biz benim dönemimde 15, önceki Osman Seçilmiş başkanımız dönemi de dahil 23 yıllık yönetim boyunca kredi veya borçlanma gibi yöntemleri tercih etmedik. Kulübümüzü ödenemeyen borçlar altına sokmadık. Bu toplantı daha çok borçlar nedeni ile çözümsüzlük yaşayan kulüpleri ilgilendiriyor. Bizimle birlikte Kasımpaşa, Başakşehir ve Göztepe bu tür sorunu olmayan kulüpler. Göztepe başkanımız toplantıya katıldı. Bu çalışma bir şekilde kulüplerin yaşadığı sıkıntılara bir çözüm üretebilir ama bizim gibi borçlanmayan, doğru yönetilen kulüplerin de ödüllendirilmesi gerektiği düşüncesindeyim.Toplantıya katılmadım. Ancak temsilci gönderdik. Kulüplere uygulanacak mali yapılanma çok önemli olacaktır. Kulüpler için hayati önemi var. Bununla ilgili toplantıların sonuçlarını bekliyoruz. Şu anda hâlâ bulanık tablo var, ne olacağı belli değil. Sürekli eksi yazıyor her şey. Bizim önceliğimiz kulüp bakımından daha az masrafla götürebilmek. Birçok kulübün mali sıkıntıları var. Buna Antalyaspor da dahil olmak üzere ciddi mali sıkıntılar yaşanıyor. Bu mali sıkıntılar kolay çözülecek sıkıntılar değil. Faizlerden ve kurdaki oynamalardan dolayı mali sıkıntılar büyüyerek devam ediyor. Eski yöneticilerden kalan borçlar, eski borçlar artıyor. Bir hamleyle Türk futbolunu kurtarmak lazım. O hamlenin Türk futbolundaki sıkıntıları tamamen kaldırması lazım. Türk futbolunda yöneticiler daha fazla sorumluluk almalı. Uzun dönem kulüpleri kurtaracak planlama lazım.Federasyon Başkanımız Yıldırım Demirören'e teşekkür ederiz. Bu görüşme finansmanla yapılandırma ile ilgili bir şey. Kulüplerin borçlandırması ile. Sadece yapılandırma ile bu işin olmayacağını belirten konuşma yaptım. Hem federasyon hem tüm kulüpler işin içinde olması gerek. Sağ olsunlar Cumhurbaşkanımız ve Maliye Bakanımızın yaklaşımı çok iyi. Kulüpler olarak borçlandırmayı yükseltmemek için katı kurallar uygulamamız lazım.Alanyaspor adına toplantıya kulüp mali başkanımız Ali Baki Boz katıldı. Daha toplantımız gerçekleşmediği için bilgi sahibi değilim fakat bu tip çalışmaları olumlu buluyoruz.Bizim kulübümüzün ekonomik durumu iyi. Ama rakiplerimize baktığımızda borç bir hayli yüksek. Bizler bütçemize göre hareket etsek de zorlanıyoruz. Federasyon Başkanımız Demirören'in kulüpleri zor günlerinde desteklemesi bizim için moral oluyor.TFF Başkanı Yıldırım Demirören ile Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Hüseyin Aydın'ın uzun süredir üzerinde çalıştığı proje için ilk ciddi adımlar atılırken, kulüplere mali yapılarını düzeltmeleri için son bir şans tanınacak. Kurallara uymayanlar ağır fatura ile karşılaşacak.