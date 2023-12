Türk bilardosunun efsane ismi Semih Saygıner, gelecek nesillerden umutlu!

Dünya şampiyonu bilardocu Semih Saygıner, Cumhuriyet'in 100. yılında Türkiye'yi temsil edip, başarılar kazandığını belirterek, "Cumhuriyet'in kendisine ve gelecek nesillere iyi bir miras bıraktığımı düşünüyorum." dedi.



Bakırköy Ata Spor Kulübünün "Sporun Enleri" ödül töreninde "Sporda Üstün Başarı" ödülünün sahibi olan Semih Saygıner, törenin ardından, "Jüri Özel Ödülü" alan Gençler Dünya Bilardo Şampiyonu Burak Haşhaş'la birlikte AA muhabirinin sorularını yanıtladı.



Genç sporcuyla aralarında usta-çırak ilişkili bulunmadığını dile getiren Saygıner, beraber çalışan iki arkadaş olduklarını vurgulayarak, "Burak çok aklı başında, çok hızlı öğrenen birisi. Bu gece de ödül aldı. Mutluyum tabii ki. Ödülünü de bana verdirdiler. Bir an kendimi emekli olmuş gibi hissettim. Ancak ödülü verince çok mutlu oldum." ifadelerini kullandı.



Daha önce emeklilik kelimesini kullanıp, ardından Tayfun Taşdemir'le birlikte dünya şampiyonu olmaları hatırlatılan başarılı sporcu, "Denk geldi diyelim... Tabii ki denk gelmedi, çok çalıştık. 2023'te Tayfun Taşdemir'le birlikte Milli Takımlar Dünya Şampiyonluğu'nu kazandık. Sonrasında Profesyonel Bilardo Birliğine, Güney Kore'ye gittim. Orada ilk turnuvayı kazandım. Şimdi bir adaptasyon dönemi geçiriyorum. Yakında eskisi gibi oynayıp, başarılara imza atmak istiyorum." diye konuştu.



"Gelecek nesiller gümbür gümbür geliyor"



Anadolu Ajansının, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla belirlediği 100 yıla damga vuran sporcular arasında yer alan Semih Saygıner, Güney Kore'de olduğu için röportaj veremediğini aktararak, şu görüşlerini paylaştı:



"Ben uzun yıllardır ülkemi temsil eden bir sporcuyum. Cumhuriyet'in 100. yılında bile hala ülkemi temsil edip başarılar kazanmaktan mutlu oluyorum. Cumhuriyet'in kendisine ve gelecek nesillere iyi bir miras bıraktığımı düşünüyorum. Bundan 5-10 sene sonra bilardoyu bıraktıktan sonra Burak Haşhaş gibi alttan gelen genç arkadaşlarımızın başarılarıyla gurur duyacağız. Bu benim için her şeyden daha önemli. Cumhuriyet'in 100. yılında Burak'ın sporu dünya çapında domine etmesi çok büyük gurur. Bunun özlemiyle yanıp tutuşan bir sporcuydum ben. Uzun yıllar içerisinde bilardonun nasıl bir spor olduğunu anlatabildim. Doğru anlatmışız ki gelecek nesiller gümbür gümbür geliyor."



"Herkesin işi okuyuş şekli farklı"



Burak Haşhaş'la aralarında 42 yaş fark olduğunun altını çizen ve buna karşın çok iyi arkadaş olduklarını dile getiren Semih Saygıner, "Ben 42 yaş büyüğüm ama dünyaya kimin önce geldiğini sorgulamıyoruz burada. Bilgileri paylaşıyoruz, birlikte antrenman yapıyoruz." şeklinde konuştu.



Kendisinin Burak Haşhaş'a, onun da kendisine katkıları olduğunu vurgulayan Saygıner, şunları söyledi:



"Bazen bir vuruş yapıyor, 'Bak uyanığa, nasıl yaptı bu vuruşu?" diyorum. Bilgi sadece tek taraflı değil. Herkesin işi okuyuş şekli farklı. İyi gidiyor şu anda. Antrenman yapıyoruz, bilgileri paylaşıyoruz. Umarım gelecek yıllarda çok daha büyük başarılara imza atacaktır. Zaten şu anda kendi alanında gençler dünya şampiyonu, 22 yaş altı dünya şampiyonu, 17 yaş altı Avrupa ve dünya şampiyonu. Hep şampiyon yani. Büyüklerde de şu anda derece yaptı. Büyüklerde şu anda Dünya Kupası'nda ilk 8'e kalmış en genç sporcu. Türkiye Şampiyonası'nın son ayağında Tayfun Taşdemir'e kaybederek ikinci oldu ve büyüklerde milli takıma girdi. Kolay değil. Demek ki denk gelmiyormuş, çok çalışıyormuş. Biz mümkün olduğunca desteklemeye çalışıyoruz. Desteklerken de egomuzu sulamak, ustalık taslamak gibi bir niyetimiz asla olmadı. Ne mutlu ki bunu düzgün şekilde yaptık, o da başarılar kazandı."



Güney Kore'deki günleriyle ilgili de konuşan Saygıner, sözlerini şu şekilde tamamladı:



"Kore'de ilk gittiğim turnuvayı kazandım. Ancak henüz Türkiye'deki rutinim, antrenman düzenim, spor düzenim, aile hayatım bozulmamıştı, çok etkilenmemiştim. Sonrasında biraz sarsıldım. Başka bir ülkede hayat kuruyorsunuz, oradaki rutine ayak uydurmaya çalışıyorsunuz. Hiç kolay değil. Zaman zaman eve dönmek istiyorsunuz, bir özlem oluşuyor. Bir hayatım var, aşkım var, köpeğim var, arkadaşlarım var, antrenman rutinim var. Çok sık antrenman yapamıyoruz artık. Ben geldiğimde artık 3-5 gün bir araya geliyoruz. Eskiden daha fazla antrenman yapıyorduk. Bu durum beni biraz sersemletti. Ancak yavaş yavaş toparlıyorum. Umarım kısa zamanda eski başarılarıma döneceğim."



Burak Haşhaş: "Hayalini kuramayacağım bir an şu anda gerçekleşti"



Ödül aldığı için mutlu olduğunu ve ödülü Semih Saygıner'den almanın ayrı bir mutluluk yaşattığını belirten Burak Haşhaş "Semih abinin tecrübelerini, bilgi birikimini benimle paylaşması paha biçilemez. Onun arkasında gelecek nesiller için bir rol model olmak için elimden geleni yapacağım. Ulusal ve uluslararası turnuvalarda ülkemi en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyorum ve çalışacağım. Ustanın bize açtığı bu yolda umarım biz de güzel başarılara imza atacağız." açıklamasını yaptı.



Haşhaş, "Bilardoya ilk başladığında Semih Saygıner'in elinden ödül alacaksın deseler ne düşünürdün?" sorusuna ise "Hayalini bile kuramayacağım bir an şu anda gerçekleşti. Çok mutlu ve şanslıyım." diyerek sözlerini tamamladı.





