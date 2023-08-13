Turgutlu'da Aliağa FK güldü

TFF 3. Lig'de sezon öncesi Ege temsilcilerini karşı karşya getiren hazırlık maçında Aliağa FK, deplasmanda Turgutluspor'u 2-1 mağlup etti.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Turgutlu'da Aliağa FK güldü
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13 Ağustos 2023 14:30
TFF 3'üncü Lig'de sezon öncesi Ege temsilcilerini karşı karşya getiren hazırlık maçında Aliağa FK, deplasmanda Turgutluspor'u 2-1 mağlup etmeyi başardı.

Turgutlu 7 Eylül Stadı'nda oynanan maçı Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, kulüp başkanları ve yöneticileri de izledi.

Karşılaşmada ligin yeni ekibi Aliağa FK'nın gollerini Seçim Can ve Enes Bakal, Turgutluspor'un golünü ise penaltıdan Tolga Cevher kaydetti.
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