TÜMER METİN: "BİZ SENİ DAHA ÇOK BEKLEDİK HOCAM"

'ın Sivasspor'a 2-1 mağlup olduğu mücadelenin ardındanile yayıncı kuruluş arasında bir gerilim yaşanırken,'den Güneş'e flaş bir cevap geldi.Güneş, maçın ardından yayıncı kuruluşun yaşanan problem nedeniyle kendisini yayına geç almasına kızarken, "Bunu aynı arkadaşlar yapıyor. Biz buraya gelmek durumundayız. Geldim ve beklemem söylendi sonra odama gittim. Arkadaş bir şeyler konuşuyor, bilgi sahibi olsun. Kendi yanlışlarıyla bizi suçlayamazlar. Bilgi sahibi olsun, ona göre konuşsun. Bize saygısızlık yapma hakları yok. Bizi eleştirebilirler ama suçlayamazlar. Sonuçla ilgili konuşmam. Başkalarının rahatsızlığı varsa bilemem" ifadelerini kullandı.Güneş öte yandan, beIN Sports'ta kendisini Şenol Güneş'in önceki haftalardaki sözlerini, "Kapanan savunmaları açamıyor Beşiktaş. Adam puan almak isteyecek, oyunu bozmak isteyecek, puan almak isteyecek tabii" şeklinde yorumlayan Tümer Metin'e de tepki gösterdi ve kendisinin önceki haftalarda oyunu yavaşlatmak isteyen takımlara tepki gösterdiğini vurguladı.Tümer Metin, Şenol Güneş'in sözlerinin ardından, "." diye devap verdi.Beşiktaş taraftarları, bu sözler üzerine Tümer Metin'e tepki gösterdi.