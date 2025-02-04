Tugay Kerimoğlu'dan Galatasaraylı isme uyarı!

Tugay Kerimoğlu, Galatasaray'ın Gaziantep FK deplasmanından galip ayrıldığı müsabakayı yorumladı.



Tugay Kerimoğlu'nun açıklamaları şu şekilde:





"OYUN KÖTÜ AMA 3 PUAN ÖNEMLİ"



"Son iki maça baktığımızda oyundan vazgeçip tamamıyla 3 puan isteğiyle sahaya çıkan bir Galatasaray var. Ancak 1-0'lar da tehlikle maçlardır. Topa sahip olma anlamında problemler yaşadılar. Yunus Akgünvve Barış Alper Yılmaz yoktu. Takım savunması ön planda tutuldu. Oyun kötü ama 3 puan önemli."



"MERTENS'İN BUNU YAŞAYACAĞI BİR GERÇEKTİ"



"Mertens'in fiziksel düşüş yaşayacağı bir gerçekti. Değişiklik doğruydu. Fenerbahçe kazandığı için kazanmaktan başka çare yoktu. Oyun kötü de olsa haneye 3 puan yazdırdığında herkes haklıdır."



"KULÜBE GÜÇLENDİRİLMELİ"



"Kulübeye baktığımda Okan Buruk'a artı yazarım. Takviye lazım. Fenerbahçe'ye önceden bak, bir de şimdi bak. Galatasaray'da hamle yapabileceğin bir dokunuş yok. Şampiyonluk yolunda yar almak istemiyorlarsa kulübeyi güçlendirmeleri gerek."



"KİLİT OYUNCU MERTENS



"Mertens'in performans olarak Osimhen'i etkilediğini görüyoruz. Osimhen geldiğindeki iletişimlerini düşünün. Aslında kilit oyuncu Mertens'ti. Oyundan kopmaya başlayınca Osimhen, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz'a oyun şekillenmiyor. Önemli olan Mertens'i oyun içerisinde hep sıcak tutmak."



"MERTENS'TEN SONRA OYUN AKLI ICARDI"



"Icardi, Mertens'ten sonra Galatasaray'ın oyun aklıydı.



"YUNUS AKGÜN, ŞAPKASINI ÖNÜNE KOYSUN"



"Yunus Akgün'e tavsiyem şudur. Söyleyeceklerim kötülüğü için değil, yanlış anlamasın. Bugüne kadar geldiği süreçte sana destek veren kimse, bu performansı belli bir yerden alıp en üst seviyeye koyuyorsan senin aklın sahada olduğu içindi. Sen kontratından dolayı küsme bahanesiyle vazgeçersen oyun da senden vazgeçmeye başlar. Yunus, şapkasını önüne koysun. Galatasaray camiası, her zaman herkesin hakkını verir. Hiçbir zaman da arkada kalmaz. Kapris yaparak kendinden vazgeçirirsin. Camialar senin isminden daha büyüktür. Buralara kadar geldiğinden noktada hangi problemleri yaşadığını hatırla. Bu sezon herkes sana övgüler sunarken bugün bir kontrattan dolayı küserek cevap verme. Kendine, yeteneğine ve işine sahip çık. Kendine haksızlık yapma." ifadelerini kullandı.



