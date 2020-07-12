Tugay Kerimoğlu: "Ahmet Çalık olmadı, aşı tutmadı!"

Spor yorumcusu Tugay Kerimoğlu, Galatasaraylı stoper Ahmet Çalık için konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Tugay Kerimoğlu: 'Ahmet Çalık olmadı, aşı tutmadı!'
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12 Temmuz 2020 18:39
Tugay Kerimoğlu, 2017'den bu yana Galatasaray'da olmasına rağmen fazla tercih edilmeyen Ahmet Çalık ile ilgili yorum yaptı.

Kerimoğlu, "Olmadı, aşı tutmadı. Hep aynı seviyede ilerlemesi, Galatasaray camiasının bir şeylerin karşılığını alamadığını gösteriyor. Önündeki oyuncuların daha güçlü olması, en büyük eksikliğiydi." ifadelerini kullandı.

Ahmet Çalık, 3 sezonda Galatasaray'da toplam 54 maça çıktı ve 3926 dakika süre aldı.



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