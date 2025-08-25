25 Ağustos
Trendyol Süper Lig'de 3.haftanın görünümü!

Trendyol Süper Lig'de 3. hafta sonunda ortaya çıkan sonuçlar ve puan tablosu belli oldu.

calendar 25 Ağustos 2025 21:48
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Trendyol Süper Lig'de 3.haftanın görünümü!
Trendyol Süper Lig'de 3. hafta tek maçla sona erdi.

TÜMOSAN Konyaspor-Beşiktaş, Çaykur Rizespor-RAMS Başakşehir ve Samsunspor-Kasımpaşa maçları Avrupa müsabakaları nedeniyle ileri tarihe ertelenen üçüncü haftanın kapanış maçında ikas Eyüpspor, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda Corendon Alanyaspor'u konuk etti. İstanbul temsilcisi, müsabakayı 2-1 kazandı.

Sona eren üçüncü haftanın ardından son şampiyon Galatasaray, liderlik koltuğunu ele geçirdi.


Sezona "3'te 3" yaparak başlayan sarı-kırmızılı ekip, averajla Trabzonspor'un önünde yer alarak liderliğe yükseldi.

Süper Lig'in 3. haftasında alınan sonuçlar, oluşan puan durumu ve 4. haftanın programı şöyle:

- Sonuçlar:

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Göztepe: 0-2

Gaziantep FK-Gençlerbirliği: 2-1

Fenerbahçe-Kocaelispor: 3-1

Trabzonspor-Hesap.com Antalyaspor: 1-0

Zecorner Kayserispor-Galatasaray: 0-4

ikas Eyüpspor-Corendon Alanyaspor: 2-1

 

- Puan durumu:

TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.GALATASARAY 3 3 0 0 10 0 10 9
2.TRABZONSPOR 3 3 0 0 3 0 3 9
3.GÖZTEPE 3 2 1 0 5 0 5 7
4.TÜMOSAN KONYASPOR 2 2 0 0 7 1 6 6
5.SAMSUNSPOR 2 2 0 0 3 1 2 6
6.HESAP.COM ANTALYASPOR 3 2 0 1 3 2 1 6
7.FENERBAHÇE 2 1 1 0 3 1 2 4
8.BEŞİKTAŞ 1 1 0 0 2 1 1 3
9.İKAS EYÜPSPOR 3 1 0 2 4 7 -3 3
10.GAZİANTEP FK 3 1 0 2 2 7 -5 3
11.RAMS BAŞAKŞEHİR 1 0 1 0 1 1 0 1
12.CORENDON ALANYASPOR 2 0 1 1 1 2 -1 1
13.ÇAYKUR RİZESPOR 2 0 1 1 0 3 -3 1
14.ZECORNER KAYSERİSPOR 2 0 1 1 1 5 -4 1
15.KASIMPAŞA 2 0 0 2 1 3 -2 0
16.GENÇLERBİRLİĞİ 3 0 0 3 2 5 -3 0
17.KOCAELİSPOR 3 0 0 3 1 5 -4 0
18.MISIRLI.COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK 2 0 0 2 0 5 -5 0
 

- Gelecek haftanın programı:

Süper Lig'de 4. hafta 29 Ağustos Cuma günü yapılacak Göztepe-TÜMOSAN Konyaspor müsabakasıyla başlayacak.

Lige 31 Ağustos Pazar günü yapılacak maçların ardından milli takım arası verilecek. Dördüncü haftanın maç programı şöyle:

29 Ağustos 2025 Cuma

21.30 Göztepe-TÜMOSAN Konyaspor (Gürsel Aksel)

30 Ağustos Cumartesi:

19.00 Kocaelispor-Zecorner Kayserispor (Kocaeli)

19.00 Kasımpaşa-Gaziantep FK (Recep Tayyip Erdoğan)

21.30 Hesap.com Antalyaspor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük (Corendon Airlines Park Antalya)

21.30 Galatasaray-Çaykur Rizespor (RAMS Park)

31 Ağustos Pazar:

19.00 Gençlerbirliği-Fenerbahçe (Eryaman)

19.00 RAMS Başakşehir-ikas Eyüpspor (Başakşehir Fatih Terim)

21.30 Trabzonspor-Samsunspor (Papara Park)

21.30 Corendon Alanyaspor-Beşiktaş (Alanya Oba)

