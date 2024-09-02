Atlanta Hawks yıldızı Trae Young'ın takas değerinin, takımın istediği kadar yüksek olmadığı iddia edildi.



Young'ın son durumunu The Hoop Collective podcast'inde tartışan ESPN'den Brian Windhorst ve Tim MacMahon ikilisi, takımın bu yaz döneminde Hawks yıldızı için olası takasları araştırdığını, ancak uygun bir pazar bulamadığını açıkladı:



"Trae Young için ciddi bir pazar yoktu," şeklinde konuşan MacMahon, bu ilginin önemli düzeyde olması durumunda Young'ın çoktan takaslanmış olabileceğini ima etti.



Hawks için önemli bir oyuncu olmasına rağmen Young'ın takas pazarındaki mevcut değeri takımın beklentilerini karşılamadığı ve bu durumun ise Atlanta'nın seçeneklerini değerlendirirken işini zorlaştırdığı belirtildi.



2024-25 sezonu yaklaşırken Young Hawks'ta kalırken, eski takım arkadaşı Dejounte Murray, New Orleans Pelicans'a takas edilmişti.



MacMahon, Hawks'ın hızlı bir şekilde yeniden yapılanması gerektiği için zorlu bir pozisyonda olduğunu ancak bunu yapma olanağının San Antonio Spurs'ün draft haklarının çoğunu elinde tutması nedeniyle sınırlı olduğunu açıkladı.



Windhorst, özellikle sözleşme uzatma olasılığına yaklaşırken bu sezonun Young için çok önemli olduğunu sözlerine ekledi.



Hawks'ta yedinci sezonuna giren Young, önceki sezon maç başına ortalama 25,7 sayı, 2,8 ribaund ve 10,8 asist ile oynamıştı.



25 yaşındaki oyuncunun beş yıllığı 215 milyon dolarlık sözleşmesinin bitimine üç yılı kaldı ve son yıl ise kullanabileceği bir oyuncu opsiyonu bulunuyor.





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