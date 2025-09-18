"MASAYA FALAN ÇIKIYORSUN..."

Atlanta Hawks yıldızı Trae Young, Patrick Beverley'nin podcast'inde kendisini hedef alan yorumlarına güçlü bir yanıt verdi.Beverley, "Pat Bev Pod" programında Young'ın liderlik vasıflarını ve playoff performansını sorgulamıştı.Beverley, Young'ın playofflardaki kötü performansını liderlik eksikliğine bağlayarak, şu ifadeleri kullandı:"Bence bana karşı konuşacak kadar çok kazanmadı. Üç kez playofflara gitti. Ben dokuz kez playoff gördüm. İlk yedi yılımda hiç playoff kaçırmadım."Ayrıca, ligdeki bazı oyuncuların Young ile aynı takımda oynamak istemediğini iddia etti:"Atlanta'da oynayan insanlarla konuştum. Orada oynamak istemiyorlar. Neden? Onun iyi bir lider olduğunu düşünmüyorlar. İyi bir takım arkadaşı olduğunu düşünmüyorlar."Young ise bu açıklamalara sert bir şekilde karşılık verdi. Beverley'nin LeBron James, Giannis Antetokounmpo, Anthony Edwards, Kawhi Leonard ve James Harden gibi yıldızlarla oynadığı halde sadece bir kez Konferans Finalleri'ne çıkabildiğini hatırlatarak kendi değerini savundu.Hawks yıldızı, Beverley'yi kendisiyle kıyaslayarak, playofflara ulaşırken hiçbir zaman süperstarların arkasına sığınmadığını, bunun aksine kendisinin takımı taşıyan isim olduğunu vurguladı:diyen Young, sözlerine şöyle devam etti:Young ayrıca, Beverley'nin savunma konusundaki ününe de gönderme yaparak, onun sahada olduğu hiçbir anda kendisini korkutmadığını belirtti:Üç kez All-Star seçilen Young, kariyerinde 25.3 sayı, 9.8 asist ve 3.5 ribaund ortalamaları yakalarken, Beverley'nin kariyer ortalamaları 8.3 sayı, 4.1 ribaund ve 3.4 asist oldu.