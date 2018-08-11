Trabzonspor'un muhtemel Başakşehir 11'i

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonunun ilk hafta maçında pazar günü deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşı karşıya gelecek.3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 19.30'da başlayacak maçı hakem Fırat Aydınus yönetecek.Bordo-mavililerde zorlu maç öncesi Burak Yılmaz, Kamil Ahmet Çörekçi ve Vahid Amiri'nin sakatlıkları bulunuyor.Karadeniz ekibinde, yeni transferler içerisinde stoper Zargo Toure'nin görev alarak ilk resmi maçına çıkması bekleniyor.Trabzonspor'un Medipol Başakşehir karşısında sahaya çıkması beklenen 11'i şöyle:Onur Recep Kıvrak, Joao Pereira, Zargo Toure, Mustafa Akbaş, Luis Ibanez, Juraj Kucka, Ogenyi Onazi, Jose Sosa, Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcı, Hugo Rodallega.Ünal Karaman, Trabzonspor'da teknik direktör olarak ilk resmi maçına çıkacak.1990-1991 sezonunda Malatyaspor'dan transfer olan Ünal Karaman, 1999-2000 sezonuna kadar bordo-mavili takımda futbol oynadı, takım kaptanlığı da yaptı.Temmuz 2009'da Trabzonspor'da sportif direktörlük görevine getirilen Karaman, Belçikalı teknik adam Hugo Broos'un görevden ayrılmasının ardından 1 maç takımın başında sahaya çıktı.Bordo-mavililer, 2009-2010 sezonunda ligin 14. haftasında Ünal Karaman yönetiminde sahasında Eskişehirspor'u 2-1 mağlup etmiş ve o maçın ardından teknik direktörlük görevine Şenol Güneş getirilmişti. Karaman, Güneş'in yardımcısı olarak görevine devam etmişti.2013 yılında Trabzonspor'da sportif direktör görevinde de bulunan Karaman, 2018-2019 sezonu öncesi bordo-mavili takımda teknik direktörlük görevine getirildi.Karaman, Medipol Başakşehir maçıyla 3 bin 178 gün sonra Trabzonspor'un başında sahaya çıkacak.