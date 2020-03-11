Trabzonspor'un Malatyaspor maçı planı

Trabzonspor, Süper Lig'in 19. haftasının erteleme maçında bugün deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor'a konuk olacak. 49 puanla ligde ikinci sırada bulunan Fırtına, sahadan galibiyetle ayrılarak averajla da olsa liderliği almak istiyor.Karşılaşmada Manuel da Costa, Manoel Messias ve Guilherme maçın ertelendiği tarihten sonra transfer edilmeleri nedeniyle forma giyemeyecek. Bordo-mavili takımda ayrıca Kamil Ahmet, Yusuf Sarı ve Ahmet Canbaz'ın da sakatlıkları devam ediyor. Yeni Malatyaspor'da ise kart cezalısı Hadebe, Chebake ve Mustafa Akbaş ile sonradan takıma katılan Kjartansson, Ndayishimiye ve Karim Hafez statü gereği Trabzonspor maçında kadroda yer alamayacak.Hüseyin Çimşir, Malatya maçında kadroda revizyon yapacak. Genç çalıştırıcı, sakatlanan Kamil Ahmet'in yerine sağ bekte Serkan'a, stoperde Da Costa'nın yokluğunda Hüseyin Türkmen'e görev verecek.Orta sahada da Ekuban'ın yerine Abdulkadir Parmak 11'de görev yapacak. A.Ömür'ün de ilk 11'de oynamak istediği ancak sakatlığın ardından 90 dakikayı kaldıracak fiziksel yeterliliğe henüz ulaşmadığı kaydedildi.