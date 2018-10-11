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Trabzonspor'un bekleri gizli forvet oldu

Trabzonspor'da sezona fırtına gibi başlayan Joao Pereira ve Filip Novak, bordo-mavili ekibi adeta sırtlıyor. Akhisar ağlarına golü gönderen Novak, 2018 yılının en golcü savunmacısı oldu.

Trabzonspor'un bekleri gizli forvet oldu
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11 Ekim 2018 12:03
Fırtına'nın bekleri çalışıyor... Trabzonspor'da hem sağ bek Joao Pereira hem de sol bek Filip Novak, defansta gösterdikleri performansla eksiksiz bir görüntü ortaya koyarken, aynı zamanda hücuma olan katkılarıyla da parmak ısırtıyor.

Akhisar karşısında Bordo-Mavili ekibin 3. golünde bu iki ismin katkısı vardı, Pereira ortaladı, Novak kafayı vurdu. Böylece 3. golünü kaydeden Novak, Trabzonspor, kariyerinde 5. kez ağları sarstı. Bu alanda 4'er gollü Akhisar'lı Mustafa Yumlu ve Beşiktaş'lı Pepe'yi geride bırakan Çek oyuncu, 2018 yılında ligin en golcü savunmacısı oldu.

Geçen sezonu geçti

Beklerinden oldukça büyük bir katkı alan Karadeniz devinde Joao Pereira ise şimdiden geçen sezonki performansının üstüne çıktı. Geride bıraktığımız sezonda 31 maçta 2 gol, 3 asistlik performans sergileyen Portekizli yıldız, bu sezon ilk 8 haftalık periyotta tam kez 4 gol pası vererek, dikkat çekti. İki futbolcunun da performansından bir hayli memnun olan teknik direktör Ünal Karaman, ilerleyen haftalarda da beklerinden skor katkısı bekliyor.

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