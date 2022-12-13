Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor'da transfer çalışmaları sürüyor. Bordo mavililer, bir yandan gelecek oyuncular için planlarını yaparken, diğer yandan da gidecek isimleri belirlemeye çalışıyor. Bu bağlamda Fırtına'da, gönderilecek isimlerden biri de, yeni gelen transferlerden biri olan Jens Stryger Larsen'in olması bekleniyor. Fırtına, Jens Stryger Larsen'i göndermeye sıcak bakıyor.



AVCI ONAY VERDİ



Larsen, Bruno Peres'in sakatlığı sonrası gelmişti. Danimarkalı futbolcu, Trabzonspor'da istediği çıkışı sağlayamadı. Bununla beraber, Avcı Larsen'in olası ayrılığına onay verdi.



2 TALİP ÇIKTI



Fırtına'nın yıldızına 2 talip çıktığı ifade edildi. Larsen'in ayrılması halinde, önceliğinin komşu ülkelerinden biri olacağı ifade ediliyor.



Bunlardan ilki, Brondby oldu. Bir diğeri ise, Malmö. Larsen'in şu etapta ne karara varacağı bilinmiyor.



TRABZONSPOR'A BEDELSİZ GELMİŞTİ



Larsen, Udinese'den Trabzonspor'a bedelsiz gelmişti. Yıldız oyuncunun transfermarkt değeri 2 milyon euro. Larsen, Danimarka Milli Takımı ile 49 maça çıkmış 3 gol kaydetmişti.



