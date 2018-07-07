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Trabzonspor'dan Esteban açıklaması

Trabzonspor'da resmi internet sitesinden Esteban'ın Slovakya kampına geleceği açıklandı.

Kaynak: Sporx.com
Trabzonspor'dan Esteban açıklaması
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07 Temmuz 2018 11:54
Trabzonspor'da Esteban'ın Slovakya kampına geleceği açıklandı.

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"Trabzon'da 26 Haziran'da başlayan, 1 Temmuz'dan itibaren de Slovenya'da devam eden çalışmalarımıza çeşitli gerekçeler sunarak katılım göstermeyen Esteban Alvarado Brown, Teknik Direktörümüz Ünal Karaman ile görüşerek özürlerini iletmiştir. Karaman, Esteban'ı kamp kadrosuna dahil etmiştir. Oyuncumuz hafta sonu kampa katılarak çalışmalara başlayacaktır.

Esteban'a ceza verilip verilmeyeceği Yönetim Kurulumuz ile Teknik Direktörümüz Ünal Karaman'ın değerlendirmesi sonucunda karara bağlanacaktır"

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