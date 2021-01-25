Trabzonspor'da transfer harekatı! Kod adı: Acil

Ara transfer döneminin bitimine 12 gün kalabordo-mavili kurmaylar işi daha sıkı tutmaya başladı. Ekonomik imkanlar doğrultusunda stoper dışında bölgeye takviye isteyen Abdullah Avcı'nın listesi doğrultusunda çalışmalar hız verildi. Kasımpaşa'nın yolları ayırma kararı aldığı Fode Koita, Sivasspor'un kaptanı Hakan Arslan, Bursaspor'un genç sağ beki İsmail Çokçalış ve Antalyaspor'un kanat oyuncusu Gökdeniz Bayrakdar listenin ilk sırasında
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, önceki gün oynanan Gençlerbirliği maçının sonrasında kadronun yetersiz olduğunu, takıma mutlaka takviye yapılması gerektiğini söyledi. Avcı'nın kameralar önündeki bu isteği daha önce transfer konusunda kulağının üstüne yatan yönetimi harekete geçirdi. Yaşanan ekonomik krizi öne süren bu nedenle de transferde işi ağırdan alan kurmaylar, Abdullah Avcı'nın bu açık çağrısından sonra, adeta kış uykusundan uyandı.
Karadeniz Gazete'de yer alan habere göre; Bordo-mavili kurmaylar 'acil' koduyla 4 isim için deyim yerindeyse taarruza geçti. Bu futbolcular, Kasımpaşa'dan ayrılma kararı alan 30 yaşındaki forvet Fode Koita, Sivasspor'un orta sahadaki beyni Hakan Arslan, Galatasaray'ın da çok istediği Bursaspor'un genç sağ beki İsmail Çokçalış ve Antalyaspor'un kanat oyuncusu Gökdeniz Bayrakdar. Oyuncularla anlaşma sağlayan bordo-mavili kurmaylar, kulüpleriyle görüşmeleri sürdürüyor. Özellikle İsmail ve Gökdeniz de ısrarcı olan yönetim, bu gençlerin kulüplerine bir sonrası satıştan ciddi bir pay önerdi. Yapılan teklifler yeterli bulunursa oyuncular imza için Trabzon'a getirilecek.
FODE KOİTA /KASIMPAŞA
30 Yaşında / forvet
Bu sezon 4 gol attı
Sözleşmesi sezon sonu bitiyor
HAKAN ARSLAN / SİVASSPOR
32 yaşında/ orta saha
Bu sezon 5 gol 1 asisti var
2024 yılana kadar sözleşmesi bulunuyor
İSMAİL ÇOKÇALIŞ / BURSASPOR
20 yaşında / sağ bek
Bu sezon 1 gol 1 asisti var
2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor
GÖKDENİZ BAYRAKDAR / ANTALYASPOR
18 yaşında / sağ kanat
3 golü bulunuyor
2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, önceki gün oynanan Gençlerbirliği maçının sonrasında kadronun yetersiz olduğunu, takıma mutlaka takviye yapılması gerektiğini söyledi. Avcı'nın kameralar önündeki bu isteği daha önce transfer konusunda kulağının üstüne yatan yönetimi harekete geçirdi. Yaşanan ekonomik krizi öne süren bu nedenle de transferde işi ağırdan alan kurmaylar, Abdullah Avcı'nın bu açık çağrısından sonra, adeta kış uykusundan uyandı.
Karadeniz Gazete'de yer alan habere göre; Bordo-mavili kurmaylar 'acil' koduyla 4 isim için deyim yerindeyse taarruza geçti. Bu futbolcular, Kasımpaşa'dan ayrılma kararı alan 30 yaşındaki forvet Fode Koita, Sivasspor'un orta sahadaki beyni Hakan Arslan, Galatasaray'ın da çok istediği Bursaspor'un genç sağ beki İsmail Çokçalış ve Antalyaspor'un kanat oyuncusu Gökdeniz Bayrakdar. Oyuncularla anlaşma sağlayan bordo-mavili kurmaylar, kulüpleriyle görüşmeleri sürdürüyor. Özellikle İsmail ve Gökdeniz de ısrarcı olan yönetim, bu gençlerin kulüplerine bir sonrası satıştan ciddi bir pay önerdi. Yapılan teklifler yeterli bulunursa oyuncular imza için Trabzon'a getirilecek.
FODE KOİTA /KASIMPAŞA
30 Yaşında / forvet
Bu sezon 4 gol attı
Sözleşmesi sezon sonu bitiyor
HAKAN ARSLAN / SİVASSPOR
32 yaşında/ orta saha
Bu sezon 5 gol 1 asisti var
2024 yılana kadar sözleşmesi bulunuyor
İSMAİL ÇOKÇALIŞ / BURSASPOR
20 yaşında / sağ bek
Bu sezon 1 gol 1 asisti var
2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor
GÖKDENİZ BAYRAKDAR / ANTALYASPOR
18 yaşında / sağ kanat
3 golü bulunuyor
2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor