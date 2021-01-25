Trabzonspor'da transfer harekatı! Kod adı: Acil

Ara transfer döneminin bitimine 12 gün kalabordo-mavili kurmaylar işi daha sıkı tutmaya başladı. Ekonomik imkanlar doğrultusunda stoper dışında bölgeye takviye isteyen Abdullah Avcı'nın listesi doğrultusunda çalışmalar hız verildi. Kasımpaşa'nın yolları ayırma kararı aldığı Fode Koita, Sivasspor'un kaptanı Hakan Arslan, Bursaspor'un genç sağ beki İsmail Çokçalış ve Antalyaspor'un kanat oyuncusu Gökdeniz Bayrakdar listenin ilk sırasında

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, önceki gün oynanan Gençlerbirliği maçının sonrasında kadronun yetersiz olduğunu, takıma mutlaka takviye yapılması gerektiğini söyledi. Avcı'nın kameralar önündeki bu isteği daha önce transfer konusunda kulağının üstüne yatan yönetimi harekete geçirdi. Yaşanan ekonomik krizi öne süren bu nedenle de transferde işi ağırdan alan kurmaylar, Abdullah Avcı'nın bu açık çağrısından sonra, adeta kış uykusundan uyandı.

Karadeniz Gazete'de yer alan habere göre; Bordo-mavili kurmaylar 'acil' koduyla 4 isim için deyim yerindeyse taarruza geçti. Bu futbolcular, Kasımpaşa'dan ayrılma kararı alan 30 yaşındaki forvet Fode Koita, Sivasspor'un orta sahadaki beyni Hakan Arslan, Galatasaray'ın da çok istediği Bursaspor'un genç sağ beki İsmail Çokçalış ve Antalyaspor'un kanat oyuncusu Gökdeniz Bayrakdar. Oyuncularla anlaşma sağlayan bordo-mavili kurmaylar, kulüpleriyle görüşmeleri sürdürüyor. Özellikle İsmail ve Gökdeniz de ısrarcı olan yönetim, bu gençlerin kulüplerine bir sonrası satıştan ciddi bir pay önerdi. Yapılan teklifler yeterli bulunursa oyuncular imza için Trabzon'a getirilecek.

30 Yaşında / forvet

Bu sezon 4 gol attı

Sözleşmesi

sezon sonu bitiyor

32 yaşında/ orta saha

Bu sezon 5 gol 1 asisti var

2024 yılana kadar

sözleşmesi bulunuyor

20 yaşında / sağ bek

Bu sezon 1 gol 1 asisti var

2022 yılına kadar

sözleşmesi bulunuyor

18 yaşında / sağ kanat

3 golü bulunuyor

2025 yılına kadar

sözleşmesi bulunuyor