Trabzonspor'da teknik heyet ve futbolcular Kovid-19 testinden geçti

Trabzonspor'da yöneticiler, teknik ekip ve futbolculara uygulanan 10'uncu yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin negatif sonuçlandığı duyuruldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Trabzonspor'da teknik heyet ve futbolcular Kovid-19 testinden geçti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
26 Haziran 2020 16:27
Trabzonspor'da yöneticiler, teknik ekip ve futbolculara uygulanan 10'uncu yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin negatif sonuçlandığı duyuruldu.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Başkanımız Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyelerimizin yanı sıra futbolcu kadromuz, teknik heyetimiz ve çalışanlarımıza her hafta rutin olarak uyguladığımız Kovid-19 testlerinin 10'uncusu yapılmış olup pozitif vakaya rastlanmamıştır." ifadesi kullanıldı.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için