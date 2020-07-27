Şampiyonluk mücadelesini uzun süre önde götüren ancak son 6 haftada Başakşehir'e geçilen Trabzonspor, gelecek sezon öncesinde hummalı bir transfer çalışmasına girecek. Bordo-mavililerde "acil" olarak cevap bekleyen, Ahmet Ağaoğlu'nu sürekli arayan menajerler var. Trabzonspor şampiyonluk için aşağıdaki sorulara ne cevap vermeli?
Trabzonspor'da 1 hafta içinde cevabını bekleyen 10 soru
Şampiyonluğu son düzlükte kaçıran Trabzonspor, gelecek sezon için neler yapmalı?
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27 Temmuz 2020 14:52
Trabzonspor
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