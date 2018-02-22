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Trabzonspor'a 8 milyon euroluk transfer teklifi!

Zirve yarışından oldukça uzak kalan Fırtına, Premier Lig ekibi West Bromwich'in Okay Yokuşlu için yaptığı teklifi değerlendirme kararı aldı. Bordo-Mavililer, 8 milyon Euro ödemeye hazır olan İngiliz ekibiyle anlaşmanın hesaplarını yapıyor

Kaynak: Haberturk
Trabzonspor'a 8 milyon euroluk transfer teklifi!
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22 Şubat 2018 10:18
Burak Yılmaz, Jose Sosa, Kucka gibi yıldız isimlerin yanı sıra Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür ve Okay Yokuşlu gibi genç yetenekleri kadrosunda bulunduran Trabzonspor'da yeni sezon çalışmaları şimdiden başladı.

Rıza Çalımbay önderliğinde de beklentilerin altında kalan Fırtına, bazı oyunculara gelen teklifleri değerlendirmeye aldı. Bu isimlerden biri de Okay Yokuşlu...

2015-16'nın başında Kayseri'den alman Yokuşlu için West Bromwich, Trabzon'un kapısını çalmıştı. Bordo-Mavililer ise devre arasında oyuncu satmayacaklarını ve ikinci devre zirve yarışma ortak olacak bir takım yaratacaklarını söyleyip îngilizler'e "Sezon sonunda görüşelim" yanıtını vermişti. Ancak Türkiye Kupası'ndan elendikten sonra Süper Lig'de de yarışa ortak olamayan ve sezon ortasında hedefsiz kalan Trabzonspor'da yönetim, Okay için gelen teklifi kabul etme kararı aldı.

Ada temsilcisinin, yine 8 milyon Euro vermesi durumunda Trabzon'un, 2020 yılma kadar sözleşmesi bulunan Okay Yokuşlu'yu satacağı öğrenildi. Tarafların ilerleyen günlerde görüşmelere başlayabileceği ifade edildi.



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