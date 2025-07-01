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Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını devam ettirdi

Trabzonspor'da yeni sezonun hazırlıkları devam ediyor.

calendar 01 Temmuz 2025 21:25
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını devam ettirdi
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Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, takımın Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde antrenmanlara devam ettiği bildirildi.

Açıklamada, oyuncuların, teknik ısınmanın ardından rondo ve dar alanda oyun çalışması yaptığı belirtildi.

Karadeniz ekibinin, yeni sezon hazırlıklarına yarın yapacağı çift antrenmanla devam edeceği ifade edildi.

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