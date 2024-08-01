Trabzonspor Wesley Hoedt'den vazgeçebilir

Trabzonspor, Watford'lu Wesley Hoedt'un sakatlığı nedeniyle transfer stratejisini yeniden belirleyecek.

, Fotoğraf; Twitter
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Trabzonspor Wesley Hoedt'den vazgeçebilir
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01 Ağustos 2024 11:33
Trabzonspor'un, Championship takımlarından Watford'da oynayan Hollandalı futbolcu Wesley Hoedt için önceki gün 4. teklifini yapmıştı.

Ancak 30 yaşındaki savunma oyuncusundan üzücü bir haber geldi. Watford'un Wycombe ile Adams Park'ta yaptığı hazırlık maçında, Wesley Hoedt'un sakatlandığı bilgisi alındı.

Oyuncunun diziyle alakalı bir sorun yaşadığı ifade edilse de net tespit konulmadı.

Trabzonspor oyuncudan gelecek yanıta göre transfer stratejisini yeniden belirleyecek.

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