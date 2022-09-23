Trabzonspor'un vazgeçilmezi Eren Elmalı

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın bu sezon en fazla süre verdiği isim Kasımpaşa'dan transfer edilen sol bek Eren Elmalı oldu.

, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'un vazgeçilmezi Eren Elmalı
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23 Eylül 2022 10:31
Evren Eren Elmali
Evren Eren Elmali
Trabzonspor
Abdullah Avcı'nın bu sezon en çok forma verdiği isim Eren Elmalı oldu.

Trabzonspor 'un yeni sol beki, Ferencvaros karşılaşması hariç tüm karşılaşmalarda oynadı ve 1026 dakika sahada kaldı.

Eren'i bir diğer bek oyuncusu Larsen takip etti. Danimarkalı yıldız 988 dakika formayı terletti. Bu ikiliyi 978 dakikayla Trezeguet, Bakasetas (864) ve Uğurcan Çakır (810) izliyor.

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