Trabzonspor'un kampanyasında rakam 33 milyon TL'ye ulaştı

Şampiyonluk coşkusunu yaşamaya devam eden Trabzonspor'un önemli gündemlerinden birisi de yapılacak anıt. Bordo-mavili kulübün destek çağrısı sonrası 3 gün içerisinde hatırı sayılır bir meblağa ulaşıldı.



Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu şampiyonluğun kalıcı bir hatırası olması adına stadyumun önüne bir anıt inşa ettirmeye karar verdiklerini ve camiadan destek beklediklerini açıklamıştı.



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Bordo-mavili renklere gönül verenler, bu çağrıya kayıtsız kalmazken, başkan Ahmet Ağaoğlu ile asbaşkan Ertuğrul Doğan 6'şar, Nevzat Aydın ve Nevzat Kaya 5'er milyon, Ecmel Sarıalioğlu, Fazlı Yeşilyurt, Cemal Yeşilyurt, Tahsin Yeşilyurt, Ömer Ayvacı, Şemseddin Hancı, Esat Emanet, Yalçın Orhan ve Ömer Sarı 1'er milyon TL bağışta bulundu.



Ayrıca kulübün sponsorlarından Mekap 1 milyon TL'lik destek verdi. Böylece bağışların 33 milyon TL'ye ulaştığı bildirildi.







