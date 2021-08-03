Trabzonspor'un gözdesi Jonas Wind; 5 milyon euro

Trabzonspor'un forver arayışı devam ediyor. Hem geçtiğimiz dönem hem de bu sezon başında gündeme gelen Jonas Wind'in fiyatı belli oldu.



Günebakış'ın haberine göre; Danimarka devi Kopenhag'ın, 22 yaşındaki golcü için 5 milyon Euro istediği öğrenildi. Forvet transferi için hemen hemen bu rakamları gözden çıkaran Fırtına'nın, genç yıldız için yeniden devreye girebileceği öğrenildi.



Bordo - Mavililer'in özellikle potansiyeliyle dikkat çeken Wind'i yatırım transferi olarak gördüğü ve ilerleyen günlerde duruma göre Kopenhag'la bir görüşme gerçekleştirebileceği gelen haberler arasında.



