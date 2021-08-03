Trabzonspor'un gözdesi Jonas Wind; 5 milyon euro

Trabzonspor, Kopenhag'ın 22 yaşındaki yıldızı Jonas Wind'i kadrosuna katmak istiyor.

Abone Ol
Trabzonspor'un gözdesi Jonas Wind; 5 milyon euro
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
03 Ağustos 2021 12:13
Trabzonspor'un forver arayışı devam ediyor. Hem geçtiğimiz dönem hem de bu sezon başında gündeme gelen Jonas Wind'in fiyatı belli oldu.

Günebakış'ın haberine göre; Danimarka devi Kopenhag'ın, 22 yaşındaki golcü için 5 milyon Euro istediği öğrenildi. Forvet transferi için hemen hemen bu rakamları gözden çıkaran Fırtına'nın, genç yıldız için yeniden devreye girebileceği öğrenildi.

Bordo - Mavililer'in özellikle potansiyeliyle dikkat çeken Wind'i yatırım transferi olarak gördüğü ve ilerleyen günlerde duruma göre Kopenhag'la bir görüşme gerçekleştirebileceği gelen haberler arasında. 


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
Sonuçlanan Transferler
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.