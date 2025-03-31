Trabzonspor'un en büyük sorunu istikrar

Haftayı Göztepe beraberliği ile kapatan Trabzonspor, bu sezon 4 çalıştırıcı yönetiminde istediği sonuçları alamadı.
Ligde 27 karşılaşmada 9'ar galibiyet, beraberlik, mağlubiyetle 36 puan toplayan bordo-mavililer, lider Galatasaray'ın 35 puan gerisinde yer alıyor.
Sezonun ilk haftasında Sivasspor beraberliğinin ardından teknik direktör Abdullah Avcı ile yollarını ayıran, ikinci hafta da İhsan Derelioğlu ile Eyüpspor ile berabere kalan bordo-mavililer, Şenol Güneş ile de 23 maçta 8 galibiyet, 6 beraberlik, 9 mağlubiyet ile 30 puan topladı.
Trabzonspor, Tekke yönetiminde Başakşehir'i 3-0 yenmesine karşın sahasında Göztepe ile 1-1 berabere kalarak 2 maçta 4 puan elde etti. Fırtına, 27 maçta topladığı 36 puanla 1,33 puan ortalamasında kalarak taraftarına hayal kırıklığı yaşattı.
9 SEZONUN EN KÖTÜ DÖNEMİ
Bordo mavililer, Süper Lig'de 27. maçlar itibarıyla son 9 sezonun en kötü dönemini yaşıyor. Karadeniz devi, söz konusu periyodu 2019- 2020 sezonunda 56 puanla, şampiyon olduğu 2021-2022 sezonunda 66 puanla ilk sırada geçmişti.
2016-17'de 44 puanla 5, 2017-18'de 42 puanla 5, 2018-19'da 46 puanla 4, 2020-2'de 51 puanla 4, 2022-23'te 44 puanla 6, 2023-24'te 46 puanla 3, bu sezon da 36 puan ve maç fazlasıyla 9. sırada yer aldı. Trabzonspor, 2015-16'da da bu sezon olduğu gibi 36 puan toplayarak son yılların en kötü derecesini elde etmişti.
36 RESMI MAÇTA 13 GALIBIYET
Trabzonspor; Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve Avrupa'da bu sezon oynadığı 36 resmi maçta 13 galibiyet, 12 beraberlik, 11 mağlubiyet yaşadı. Ligdeki 27 müsabakadan 9'ar galibiyet, beraberlik ve mağlubiyetle ayrılan bordo-mavililer, Avrupa'da da ikişer galibiyet, beraberlik ve yenilgi gördü. Fırtına, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 2 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti.
Ligde 27 karşılaşmada 9'ar galibiyet, beraberlik, mağlubiyetle 36 puan toplayan bordo-mavililer, lider Galatasaray'ın 35 puan gerisinde yer alıyor.
Sezonun ilk haftasında Sivasspor beraberliğinin ardından teknik direktör Abdullah Avcı ile yollarını ayıran, ikinci hafta da İhsan Derelioğlu ile Eyüpspor ile berabere kalan bordo-mavililer, Şenol Güneş ile de 23 maçta 8 galibiyet, 6 beraberlik, 9 mağlubiyet ile 30 puan topladı.
Trabzonspor, Tekke yönetiminde Başakşehir'i 3-0 yenmesine karşın sahasında Göztepe ile 1-1 berabere kalarak 2 maçta 4 puan elde etti. Fırtına, 27 maçta topladığı 36 puanla 1,33 puan ortalamasında kalarak taraftarına hayal kırıklığı yaşattı.
9 SEZONUN EN KÖTÜ DÖNEMİ
Bordo mavililer, Süper Lig'de 27. maçlar itibarıyla son 9 sezonun en kötü dönemini yaşıyor. Karadeniz devi, söz konusu periyodu 2019- 2020 sezonunda 56 puanla, şampiyon olduğu 2021-2022 sezonunda 66 puanla ilk sırada geçmişti.
2016-17'de 44 puanla 5, 2017-18'de 42 puanla 5, 2018-19'da 46 puanla 4, 2020-2'de 51 puanla 4, 2022-23'te 44 puanla 6, 2023-24'te 46 puanla 3, bu sezon da 36 puan ve maç fazlasıyla 9. sırada yer aldı. Trabzonspor, 2015-16'da da bu sezon olduğu gibi 36 puan toplayarak son yılların en kötü derecesini elde etmişti.
36 RESMI MAÇTA 13 GALIBIYET
Trabzonspor; Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve Avrupa'da bu sezon oynadığı 36 resmi maçta 13 galibiyet, 12 beraberlik, 11 mağlubiyet yaşadı. Ligdeki 27 müsabakadan 9'ar galibiyet, beraberlik ve mağlubiyetle ayrılan bordo-mavililer, Avrupa'da da ikişer galibiyet, beraberlik ve yenilgi gördü. Fırtına, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 2 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti.