Trabzonspor, Umut Güneş'i açıkladı!

Trabzonspor, Umut Güneş transferi için Alanyaspor ile anlaşmaya vardı. İşte ayrıntılar...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor, Umut Güneş'i açıkladı!
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15 Eylül 2023 15:27
Son güncelleme 15 Eylül 2023 15:50
Transfer döneminin son günlerinde çalışmalarına hız kazandıran Trabzonspor, bir transferi daha bitirmeye hazırlanıyor.

ANLAŞMA SAĞLANDI

Trabzonspor, Alanyaspor'da forma giyen 23 yaşındaki orta saha Umut Güneş'i transfer etmek için kulübüyle anlaştı. Bordo-mavililer bu transferi Kamu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

TRANSFERİN ÖDEME PLANI

Trabzonspor, Umut Güneş'in 2.3 Milyon euroluk bonservisini Alanyaspor'a üç eşit taksitte ödeyecek. Umut Güneş'in sonraki satışın kârından Alanyaspor'a %20 pay verilecek.

Öte yandan Alanyaspor Kulübü'nden yapılan açıklamada "Umut Güneş'in Trabzonspor Kulübü'ne transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Hizmetlerinden dolayı Umut Güneş'e teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi. 

UMUT GÜNEŞ'İN ALACAĞI MAAŞ

Umut Güneş ile opsiyon hakkı kulübe ait olmak üzere 4+1 yıllık anlaşma sağlandığına işaret edilerek, şunlar kaydedildi:

"2023-2024 futbol sezonu için 8 milyon lira garanti ücret, 2024-2025 futbol sezonu için 9 milyon 500 bin lira garanti ücret, 2025-2026 futbol sezonu için 11 milyon lira garanti ücret, 2026-2027 futbol sezonu için 12 milyon 500 bin lira garanti ücret ödenecektir. Opsiyon hakkının kulübümüz tarafından kullanılması halinde futbolcuya 2027-2028 futbol sezonu için 14 milyon lira garanti ücret ödenecektir. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının yüzde 5'i oranında ödeme yapılacaktır."

Üç sezondur Alanyaspor'da forma giyen Umut Güneş, Akdeniz ekibi ile çıktığı 95 resmi maçta 6 gol 5 asistlik performans gösterdi.



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