Trabzonspor, transferi bitirmek üzere! Stopere Tangocu...

Trabzonspor, bir süredir takip ettiği Arjantinli stoper Lisandro Magallan'ı kiralama konusunda büyük mesafe kat etti.

Haber; Akşam, Fotoğraf; ajax.nl
Trabzonspor, transferi bitirmek üzere! Stopere Tangocu...
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27 Ağustos 2020 11:21
Trabzonspor'un geçen sezon en çok transfer yaptığı bölge savunmanın merkezi oldu. Sezon başında Campi ve İvanildo, devre arasında ise Manoel ve Da Costa imza attı. Ancak hiçbiri, stoperdeki soruna çare olamadı. Teknik direktör Eddie Newton'un yeni sezon öncesinde özel önem verdiği savunma takviyesinde Lisandro Magallan ismi ön plana çıktı. İngiliz hocanın özellikle istediği Arjantinli'nin kiralanması konusunda yönetim büyük mesafe kat etti.

Maddi konularda anlaştılar

Bordo-Mavililer maddi konularda Magallan ve Ajax ile anlaşma sağladı. Şu anda tek pürüz, Hollanda ekibinin sözleşmeye 'zorunlu satın alma' maddesi eklenmesi talebi. Trabzonspor satın alma opsiyonunun zorunlu olmasını istemiyor.

Eğer Ajax talebinde geri adım atarsa, transferin önündeki engeller kalkacak. 26 yaşındaki stoper yeni sezonda Bordo- Mavili formayla şampiyonluk kovalayacak.

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