Yeni sezon için çalışmalarına Macaristan'da devam eden Trabzonspor hazırlık maçında Szeged 2011 ile karşılaştı. Karşılaşmayı Trabzonspor 2-1 kazandı.
Trabzonspor karşılaşmaya Taha, Serkan, Ali, Denswil, Barisic, Lundstram, Kerem, Ozan, Visca, Orsic ve Enis ile başladı.
Macar ekibi Szeged, karşılaşmada Aron Borveto'nun 26. dakikada attığı golle öne geçti ve ilk devreyi 1-0 önde bitirdi.
İkinci yarıya 11 değişiklikle başlayan Trabzonspor, baskısını artırdı. Dakikalar 78'i gösterdiğinde sahneye çıkan Umut Bozok takımına beraberliği getirdi.
Son dakikalarda da baskısına devam eden Trabzonspor, 90+2'de Trezeguet'nin attığı golle 2-1 öne geçti ve müsabakayı kazandı.
Trabzonspor, bir sonraki hazırlık maçında 13 Temmuz'da Zeleznicar Pancevo ile karşı karşıya gelecek.
Trabzonspor karşılaşmaya Taha, Serkan, Ali, Denswil, Barisic, Lundstram, Kerem, Ozan, Visca, Orsic ve Enis ile başladı.
Macar ekibi Szeged, karşılaşmada Aron Borveto'nun 26. dakikada attığı golle öne geçti ve ilk devreyi 1-0 önde bitirdi.
İkinci yarıya 11 değişiklikle başlayan Trabzonspor, baskısını artırdı. Dakikalar 78'i gösterdiğinde sahneye çıkan Umut Bozok takımına beraberliği getirdi.
Son dakikalarda da baskısına devam eden Trabzonspor, 90+2'de Trezeguet'nin attığı golle 2-1 öne geçti ve müsabakayı kazandı.
Trabzonspor, bir sonraki hazırlık maçında 13 Temmuz'da Zeleznicar Pancevo ile karşı karşıya gelecek.
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